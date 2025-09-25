Quinta, 25 de Setembro de 2025
Governo do Estado promove caminhada em Porto Alegre alusiva ao Setembro Verde para estimular doação de órgãos

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/09/2025 às 09h23
-

Para marcar o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplante, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza no sábado (27/9) a caminhada O Amor Vive.

A atividade começa às 8h, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O percurso parte da Usina do Gasômetro e vai até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da Usina. Para participar, não é necessário inscrição prévia.

Fortalecer a cultura da doação

A caminhada tem como objetivo promover a conscientização pública sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, fortalecendo a cultura da doação e valorizando a vida. Além disso, busca mobilizar a sociedade, estimular o diálogo familiar sobre a doação, dar voz a pessoas transplantadas e em lista de espera, bem como aos familiares de doadores.

O objetivo também é fortalecer a rede de hospitais transplantadores como agentes de mobilização social e lançar oficialmente a campanha estadual de incentivo à doação 2025.

No início do mês, uma caminhada pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, buscou sensibilizar o público da Expointer sobre a temática e foi marcada pela distribuição de materiais informativos. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e pessoas ligadas à pasta também prestigiaram a inciativa na feira.


Público-alvo

A atividade de 27 de setembro é aberta ao público em geral, dando visibilidade especialmente a pessoas transplantadas, pessoas em lista de espera, profissionais da saúde que atuam na captação e no transplante de órgãos, voluntários, integrantes de organizações não governamentais e entidades da área da saúde.

Também estarão presentes representantes dos maiores hospitais transplantadores do Estado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUCRS e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

“A caminhada busca conscientizar a sociedade de que a doação de órgãos é importante para salvar vidas, pois através da doação pessoas que estavam aguardando por um novo órgão podem voltar a viver”, destaca o coordenador-adjunto da Central Estadual de Transplantes da SES, James Cassiano.

Campanha O Amor Vive

Visando a incentivar a doação de órgãos, o governo do Estado, em parceria com outras instituições públicas, entidades da sociedade civil e cidadãos dedicados à causa, desenvolveu a campanha "O Amor Vive". Lançada em 2023, ela traz uma mensagem de estímulo para que as pessoas se tornem doadoras.

Serviço

O quê: caminhada O Amor Vive.
Quando: sábado (27/9), de 8h às 10h.
Onde: Praça da Usina do Gasômetro (percurso: da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias, com retorno à Praça da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre).


Texto: Ascom SES
Edição: Secom

