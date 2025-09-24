Quinta, 25 de Setembro de 2025
STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos

Defesas correm contra o tempo para explorar brechas antes da publicação do acórdão que oficializa as condenações.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Correio do Povo
24/09/2025 às 21h49
STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos
(Foto: Reprodução/TV Justiça)

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta quarta-feira (24) a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus ligados ao “núcleo crucial da trama golpista”. A partir dessa divulgação, inicia-se o prazo de 60 dias para a publicação do acórdão — documento que consolida os votos e fundamentações dos ministros.

A movimentação deixou as defesas em alerta. Advogados já preparam recursos, mas a estratégia será aguardar o acórdão para identificar brechas e, possivelmente, usar todo o prazo disponível, tentando adiar o cumprimento das penas.

O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, será o responsável pela redação final. As ministras Cármen Lúcia e Luiz Fux já divulgaram espontaneamente seus votos.

Com placar de 4 a 1 na Primeira Turma, as opções de recurso são limitadas. Embargos infringentes não cabem, já que houve apenas um voto divergente. Restam apenas os embargos de declaração, que podem apontar omissões ou contradições, mas não mudam o resultado do julgamento.

Enquanto isso, o país aguarda a publicação do acórdão, que definirá os próximos passos do processo



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
