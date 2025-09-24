Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ

Comissão do Senado considerou proposta inconstitucional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/09/2025 às 18h43

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), arquivou nesta quarta-feira (24) a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da Blindagem .

O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter rejeitado, por unanimidade, o texto .

Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo .

"Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de Plenário", disse Alcolumbre, conforme a Agência Senado.

Ele ainda elogiou a atuação do presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), e do relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE) .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

PEC da Blindagem

A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado, respectivamente. A votação seria por meio de voto secreto dos parlamentares.

A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara , a partir de uma articulação feita pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal (STF) e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram alteradas posteriormente.

No último domingo (21), manifestações contrárias à proposta foram realizadas em todo o país .

Para especialistas e entidades que atuam no combate à corrupção, a PEC poderia barrar ações penais contra corrupção no uso de emendas parlamentares .

*Com informações da Agência Senado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução/TV Justiça)
Supremo Julgamento Há 3 horas

STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos

Defesas correm contra o tempo para explorar brechas antes da publicação do acórdão que oficializa as condenações.
Política Há 3 horas

PEC da Blindagem foi vergonha nacional, diz Lula

Presidente do Senado mandou arquivar proposta
Política Há 7 horas

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto pode seguir direto para a Câmara, sem passar pelo plenário
Política Há 8 horas

Haddad diz que Receita alcançará os “verdadeiros ladrões da nação”

Ministro defendeu projeto que trata de devedores contumazes
Política Há 10 horas

CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade

Proposta foi aprovada por ampla maioria na Câmara, com 353 votos

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Senado Federal Há 4 minutos

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Senado Federal Há 4 minutos

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Geral Há 4 minutos

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
COREDE Celeiro Há 40 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,187,04 -0,75%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias