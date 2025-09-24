Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uma em cada 4 pessoas já pensou em suicídio, alerta pesquisa

Levantamento foi realizado nas 27 unidades da Federação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/09/2025 às 12h59
Uma em cada 4 pessoas já pensou em suicídio, alerta pesquisa
© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Uma em cada quatro pessoas entrevistadas por uma pesquisa online da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) disse ter tido pensamentos suicidas nos seis meses anteriores ao levantamento. Além disso, mais da metade relataram desejos de se isolar completamente ou desaparecer.

A pesquisa ouviu pessoas adultas de todas as faixas etárias e que vivem nas 27 unidades da Federação. O objetivo da ABP foi reunir informações para reforçar a mensagem da campanha Setembro Amarelo , de prevenção ao suicídio.

Dados preliminares do levantamento mostram ainda que 25,2% dos participantes afirmaram “não se sentir bem” no momento da pesquisa e 30,9% se declararam tristes ou decepcionados, mas ainda com esperança de melhorar.

>> Estudo alerta para alta incidência de suicídio na adolescência

A pesquisa mediu também a disposição das pessoas em procurar ajuda. Do total de pessoas consultadas, 54,1% informaram que sabiam onde buscar auxílio especializado e 50,9% responderam que, pelo menos uma vez, foram atendidos por psiquiatra ou psicólogo.

Para a ABP, isso indica uma crescente conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental e diminuição do estigma, relacionado a essas condições.

Sobre o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), a pesquisa mostrou que 31,6% dos consultados responderam que, caso necessário, buscariam o SUS para o tratamento. Por outro lado, 50,9% disseram que procurariam atendimento particular e 33,8% considerariam algum serviço oferecido pelo plano de saúde.

Se precisar, peça ajuda

Qualquer pessoa com pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida devem buscar acolhimento em sua rede de apoio, como familiares, amigos e educadores, e também em serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante conversar com alguém de confiança e não hesitar em pedir ajuda, inclusive para buscar serviços de saúde.

Serviços de saúde que podem ser procurados para atendimento:

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde);

UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais;

Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita).

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas

Matéria foi incluída como extrapauta nesta quarta-feira (24)

 Secretária Arita Bergmann, destacou que ação visa potencializar rede assistencial e melhorar condições de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Governo assina convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com Horizontina e Santo Antônio da Patrulha

Em ato realizado nesta quarta-feira (24/9), o governo do Estado formalizou a assinatura de dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde que irã...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo

Agência diz que uso do medicamento é seguro

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 10 horas

Viver no piloto automático amplia sensação de isolamento

Psicóloga alerta que falta de conexão emocional prejudica interações e enfraquece vínculos. Pequenas mudanças na rotina ajudam a recuperar a presen...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Governo do Estado investe mais de R$ 90 milhões para construir nova torre e ampliar o Hospital Santo Antônio de Blumenau

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello assinou nesta quarta-feira, 24, o contrato que autoriza a construção da nova torre d...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
COREDE Celeiro Há 25 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular
Acidente Há 43 minutos

Motociclista morre em acidente na BR-386 no município de Frederico Westphalen
Violência Doméstica Há 2 horas

Homem ameaça matar a própria mãe e incendiar casa em Panambi
Supremo Julgamento Há 2 horas

STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos
Economia Há 3 horas

Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,992,73 -0,63%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias