Governo do Estado investe mais de R$ 90 milhões para construir nova torre e ampliar o Hospital Santo Antônio de Blumenau

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello assinou nesta quarta-feira, 24, o contrato que autoriza a construção da nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau. O projeto prevê a ampliação de mais de 11 mil metros quadrados na atual estrutura. O valor total da obra é de R$ 98 milhões, dos quais R$ 93,9 milhões são recursos do Governo do Estado.

“Arrumamos a casa. Ajeitamos um Estado que estava travado e engessado e hoje temos condições de investir em Santa Catarina. Reduzimos impostos e, mesmo assim, aumentamos a arrecadação. Esse investimento significa muito para Blumenau e para todo o Vale do Itajaí. Vamos ampliar significativamente o número de leitos, fortalecendo um serviço de excelência que o hospital já realiza, por isso somos parceiros. É mais uma obra importante para a região, e toda obra que a gente começa, a gente termina”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC

A expansão vai transformar a capacidade de atendimento da instituição. O novo espaço terá 10 pavimentos, heliponto, 10 leitos adicionais de UTI e a abertura de 122 quartos de internação. Estão previstas ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, uma unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, áreas de apoio e abastecimento ampliadas, além de uma recepção geral renovada.

“Esse hospital será um grande parceiro do Estado na realização de cirurgias de ortopedia que hoje o SUS não cobre. Faço um apelo para que a obra avance com agilidade, porque todos ganham com isso, principalmente a população que terá mais acesso à saúde. O Vale do Itajaí nunca teve uma presença tão forte do Governo do Estado na área da saúde como agora”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Santo Antônio, que recebe repasses da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Política Hospitalar Catarinense (PHC), dispõe atualmente de 260 leitos, sete salas de cirurgia, 20 leitos de UTI Adulto, 20 de UTI Neonatal, 10 de UTI Pediátrica e 12 na UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais). A entidade é referência em áreas como Oncologia, Gestação de Alto Risco, Cirurgia Bariátrica, Ortopedia e Traumatologia.

“É uma honra termos o apoio do Governo do Estado neste importante projeto, que beneficiará os catarinenses com a ampliação do nosso atendimento. Agora, entramos em um período de transição para preparar o terreno e dar início à construção da nova torre”, ressaltou o presidente do Conselho Curador da unidade, Luís Rebellato.