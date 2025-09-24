Quinta, 25 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado investe mais de R$ 90 milhões para construir nova torre e ampliar o Hospital Santo Antônio de Blumenau

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello assinou nesta quarta-feira, 24, o contrato que autoriza a construção da nova torre d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/09/2025 às 12h59
Governo do Estado investe mais de R$ 90 milhões para construir nova torre e ampliar o Hospital Santo Antônio de Blumenau
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello assinou nesta quarta-feira, 24, o contrato que autoriza a construção da nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau. O projeto prevê a ampliação de mais de 11 mil metros quadrados na atual estrutura. O valor total da obra é de R$ 98 milhões, dos quais R$ 93,9 milhões são recursos do Governo do Estado.

“Arrumamos a casa. Ajeitamos um Estado que estava travado e engessado e hoje temos condições de investir em Santa Catarina. Reduzimos impostos e, mesmo assim, aumentamos a arrecadação. Esse investimento significa muito para Blumenau e para todo o Vale do Itajaí. Vamos ampliar significativamente o número de leitos, fortalecendo um serviço de excelência que o hospital já realiza, por isso somos parceiros. É mais uma obra importante para a região, e toda obra que a gente começa, a gente termina”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A expansão vai transformar a capacidade de atendimento da instituição. O novo espaço terá 10 pavimentos, heliponto, 10 leitos adicionais de UTI e a abertura de 122 quartos de internação. Estão previstas ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, uma unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, áreas de apoio e abastecimento ampliadas, além de uma recepção geral renovada.

“Esse hospital será um grande parceiro do Estado na realização de cirurgias de ortopedia que hoje o SUS não cobre. Faço um apelo para que a obra avance com agilidade, porque todos ganham com isso, principalmente a população que terá mais acesso à saúde. O Vale do Itajaí nunca teve uma presença tão forte do Governo do Estado na área da saúde como agora”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Santo Antônio, que recebe repasses da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Política Hospitalar Catarinense (PHC), dispõe atualmente de 260 leitos, sete salas de cirurgia, 20 leitos de UTI Adulto, 20 de UTI Neonatal, 10 de UTI Pediátrica e 12 na UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais). A entidade é referência em áreas como Oncologia, Gestação de Alto Risco, Cirurgia Bariátrica, Ortopedia e Traumatologia.

“É uma honra termos o apoio do Governo do Estado neste importante projeto, que beneficiará os catarinenses com a ampliação do nosso atendimento. Agora, entramos em um período de transição para preparar o terreno e dar início à construção da nova torre”, ressaltou o presidente do Conselho Curador da unidade, Luís Rebellato.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas

Matéria foi incluída como extrapauta nesta quarta-feira (24)

 Secretária Arita Bergmann, destacou que ação visa potencializar rede assistencial e melhorar condições de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Governo assina convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com Horizontina e Santo Antônio da Patrulha

Em ato realizado nesta quarta-feira (24/9), o governo do Estado formalizou a assinatura de dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde que irã...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo

Agência diz que uso do medicamento é seguro

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 10 horas

Viver no piloto automático amplia sensação de isolamento

Psicóloga alerta que falta de conexão emocional prejudica interações e enfraquece vínculos. Pequenas mudanças na rotina ajudam a recuperar a presen...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 11 horas

Uma em cada 4 pessoas já pensou em suicídio, alerta pesquisa

Levantamento foi realizado nas 27 unidades da Federação

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 22°
14° Sensação
4.07 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Terça
° °
Últimas notícias
COREDE Celeiro Há 25 minutos

Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular
Acidente Há 43 minutos

Motociclista morre em acidente na BR-386 no município de Frederico Westphalen
Violência Doméstica Há 2 horas

Homem ameaça matar a própria mãe e incendiar casa em Panambi
Supremo Julgamento Há 2 horas

STF publica ata do caso Bolsonaro e abre disputa por recursos
Economia Há 3 horas

Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,09%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,992,73 -0,63%
Ibovespa
146,491,75 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6835 (24/09/25)
04
13
30
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3495 (24/09/25)
02
03
06
08
09
11
12
15
16
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias