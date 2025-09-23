Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo

Nota combate desinformação promovida por Donald Trump nos EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/09/2025 às 20h47
Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo
© 08/04/2018/Tania Rego/Agencia Brasil

O Ministério da Saúde emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (23) para reforçar que o paracetamol, um fármaco de propriedades analgésica e antipirética (redução da febre), é seguro, eficaz e não está relacionado a ocorrência de autismo. A manifestação ocorre um dia depois de o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ter feito essa correlação, sem apresentar provas, em uma declaração à imprensa.

A desinformação disseminada de Trump também foi negada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas agências de saúde da União Europeia e do Reino Unido.

"A saúde não pode ser alvo de atos irresponsáveis. A atuação de lideranças políticas na criação de informações deturpadas pode gerar consequências desastrosas para a saúde pública, como vimos na pandemia de Covid-19, com mais de 700 mil vidas perdidas no Brasil", disse o Ministério da Saúde, em nota.

"O anúncio de que autismo é causado pelo uso de paracetamol na gestação pode causar pânico e prejuízo para a saúde de mães e filhos, inclusive com a recusa de tratamento em casos de febre e dor, além do desrespeito às pessoas que vivem com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias",

De acordo com o Ministério da Saúde, "o transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades".

Na nota, a pasta diz que busca reverter os prejuízos causados pelo negacionismo no Brasil, "que impactou na adesão da população às vacinas em um país que já foi referência mundial neste tema".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 9 horas

Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia

Dados vazaram no Diário Oficial de Feira de Santana

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 10 horas

Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado

Orientações foram elogiadas Sociedade Brasileira de Reumatologia

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Durante prestação de contas na Alesc, secretário da Saúde destaca 1,1 milhão de cirurgias realizadas

Foto: Jeferson Baldo/Agência ALA cada quatro meses a Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresenta os números e investimentos realizados pela pasta...

 A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, enalteceu as equipes envolvidas em todo o processo de doação -Foto: Mariana Ribeiro/Ascom SES
Saúde Há 12 horas

Secretaria da Saúde promove simpósio sobre doação de órgãos e transplantes no Rio Grande do Sul

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, a Secretaria da Saúde (SES), por mei...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 13 horas

Estado amplia o tratamento de AVC com tratamento inovador e salva vidas no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages

Foto: Vitória Marques Bittencourt | Assessora de Imprensa HNSP“Se não tivesse esse procedimento aqui em Lages, eu já teria morrido. Minha vida foi ...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.04 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 5 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 5 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 5 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 5 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 5 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,885,16 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias