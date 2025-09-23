Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Saúde promove simpósio sobre doação de órgãos e transplantes no Rio Grande do Sul

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, a Secretaria da Saúde (SES), por mei...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 16h33
Secretaria da Saúde promove simpósio sobre doação de órgãos e transplantes no Rio Grande do Sul
A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, enalteceu as equipes envolvidas em todo o processo de doação -Foto: Mariana Ribeiro/Ascom SES

Em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos para transplante, a Secretaria da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes (CETRS), realiza o primeiro simpósio estadual sobre a temática. Promovido pela SES, o encontro ocorre de 22 a 24 de setembro no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). Com uma programação ampla, o evento integra a campanha “O Amor Vive”, do governo do Estado.

Nesta terça-feira (23/9), o coordenador-adjunto da CETRS, James Cassiano, apresentou os dados de transplantes no Estado entre janeiro e a primeira quinzena de setembro de 2025. Entre órgãos sólidos e tecidos (córneas, ossos, pele, medula óssea), 1.549 transplantes foram bem-sucedidos.

Apesar da melhora nos índices em relação aos anos anteriores, quase 3 mil pessoas ainda aguardam em lista de espera por um órgão no Rio Grande do Sul. Desse total, 1.486 pacientes aguardam por um rim, 173 por um fígado, 15 por um coração, 85 por um pulmão e 1.155 por uma córnea. Os números servem de alerta para a importância da continuidade de ações de conscientização sobre o tema.

“A importância do 1º Simpósio de Doação de Órgãos e Transplantes do Rio Grande do Sul é fomentar a ideia da doação de órgãos e mostrar nossos índices. Queremos dar visibilidade à qualidade do serviço prestado no Estado e apresentar esses dados públicos para que a sociedade possa acompanhar”, declarou Cassiano.

Órgãos doados e transplantados em 2025

  • Rim: 393
  • Fígado: 92
  • Coração: 16
  • Pulmão: 29
  • Córnea: 751

Mesa de abertura

Presente na solenidade de abertura, realizada na segunda-feira (22/9), a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, enalteceu as equipes envolvidas em todo o processo, que começa com a doação de um órgão e só é concluído com o transplante. “É uma engrenagem perfeita que funciona desde a captação e análise de compatibilidade, passa pelo transporte, com apoio das forças policiais, e se estende até a chegada do órgão em tempo hábil ao local onde será realizado o transplante”, destacou.

“Essa é uma pauta que nos incita e nos desafia. É importante lembrar como é essencial a abordagem dos profissionais às famílias num momento de dor, para que possam proporcionar a mais alguém a possibilidade de seguir a vida a partir da doação”, acrescentou Ana Costa.

O desembargador Carlos Eduardo Richinitti reforçou que a conversa nas famílias sobre o tema faz toda a diferença e exemplificou uma situação pessoal que viveu com a própria filha, que recebeu transplante de medula óssea. A presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, comandante Nádia, pontuou que falar sobre doação é falar sobre a vida. “É transformar perdas em renascimento”, disse.

O presidente do Cremers, Régis Angnes, salientou que a doação é uma das atitudes mais generosas que um ser humano pode ter. “Quando escolhemos a medicina, temos que refletir por que escolhemos esse caminho. A doação de órgãos vai além dos aspectos técnicos e exige pensar nas vidas impactadas, na notícia de morte, na responsabilidade e nas pessoas que podem ser salvas”, ponderou.

Campanha "O Amor Vive"

Lançada em 2023, a iniciativa do governo do Estado, em parceria com outras instituições públicas, entidades da sociedade civil e cidadãos dedicados à causa, busca dar visibilidade à doação de órgãos.

Com ações diversas ao longo do ano, a campanha traz uma mensagem de estímulo para que as pessoas se tornem doadoras e falem sobre o assunto, reforçando que atualmente, no Brasil, somente a família pode autorizar a doação.

Uma única pessoa pode salvar até oito vidas, com a doação de coração, fígado, rins, pâncreas, pulmões e tecidos, como córneas, pele, vasos, ossos e tendões.

Caminhada no Dia Nacional da Doação de Órgãos

Para marcar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado no sábado (27/9), será realizada a Caminhada “O Amor Vive”. A atividade é aberta ao público em geral e será realizada entre 8h e 10h, partindo da Usina do Gasômetro, seguindo até a Rótula das Cuias e retornando ao ponto de partida.

A atividade busca dar visibilidade especialmente a pessoas transplantadas, pessoas em lista de espera, profissionais da saúde que atuam na captação e no transplante de órgãos, voluntários, integrantes de organizações não governamentais e entidades da área da saúde.

Texto: Mariana Ribeiro/Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© 08/04/2018/Tania Rego/Agencia Brasil
Saúde Há 8 horas

Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo

Nota combate desinformação promovida por Donald Trump nos EUA
Saúde Há 9 horas

Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia

Dados vazaram no Diário Oficial de Feira de Santana

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 9 horas

Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado

Orientações foram elogiadas Sociedade Brasileira de Reumatologia

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Durante prestação de contas na Alesc, secretário da Saúde destaca 1,1 milhão de cirurgias realizadas

Foto: Jeferson Baldo/Agência ALA cada quatro meses a Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresenta os números e investimentos realizados pela pasta...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 13 horas

Estado amplia o tratamento de AVC com tratamento inovador e salva vidas no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages

Foto: Vitória Marques Bittencourt | Assessora de Imprensa HNSP“Se não tivesse esse procedimento aqui em Lages, eu já teria morrido. Minha vida foi ...

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.17 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 4 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 4 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 4 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 4 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,892,27 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias