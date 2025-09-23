Quarta, 24 de Setembro de 2025
Estado amplia o tratamento de AVC com tratamento inovador e salva vidas no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages

Foto: Vitória Marques Bittencourt | Assessora de Imprensa HNSP“Se não tivesse esse procedimento aqui em Lages, eu já teria morrido. Minha vida foi ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/09/2025 às 15h34
Foto: Vitória Marques Bittencourt | Assessora de Imprensa HNSP

“Se não tivesse esse procedimento aqui em Lages, eu já teria morrido. Minha vida foi salva e eu estou muito feliz.” conta Lucas Cesar Ataide, 47 anos, morador de Lages. Ele passou pela trombectomia mecânica, um tratamento inovador e minimamente invasivo para quem sofre Acidente Vascular Cerebral (AVC).  

Em janeiro de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) concedeu a habilitação estadual ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP), em Lages, para o procedimento de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de ampliar o acesso a trombectomia mecânica.

Neste período, o HNSP já realizou 24 neurocirurgias endovasculares de trombectomia mecânica voltadas ao tratamento do AVC isquêmico agudo, atendendo pacientes da região.“A trombectomia é um procedimento endovascular utilizado para retirar o coágulo que se instala no cérebro quando há AVC isquêmico. Assim, liberamos o fluxo sanguíneo cerebral, reduzindo o risco de sequelas graves ou o óbito. O AVC isquêmico tem uma janela de tratamento muito curta”, explica Gibrail Dib, neurocirurgião, especialista em Neurorradiologia Intervencionista e chefe do serviço no hospital.

O procedimento envolve o uso de cateteres para conduzir um dispositivo até os grandes vasos obstruídos pelo coágulo. A intervenção é indicada quando os sintomas aparecem dentro de uma janela crítica de até 24 horas, dependendo do quadro clínico do paciente.

Após a reabilitação, Lucas César passou a adotar um novo estilo de vida: começou a praticar atividades físicas regularmente e tornou-se corredor. “Eu pesava 97 quilos; hoje estou com 83. Já participei de corridas de cinco e de oito quilômetros, e sigo com vida e energia. Ser atendido com qualidade, rapidez e perto da família não tem preço”, relata.

Panorama estadual

Em Santa Catarina, o Hospital Governador Celso Ramos (Florianópolis), unidade própria da SES, é referência estadual em trombectomia mecânica. O estado conta ainda com a realização do procedimento pelo SUS no Hospital Municipal São José (Joinville) e Hospital Santa Isabel (Blumenau), além do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (Lages).

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
