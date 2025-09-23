Udesc Cefid faz parceria com Prefeitura de Florianópolis para atuar na Policlínica Continente

Foto: Divulgação

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), acertou detalhes de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Florianópolis, para docentes e estudantes de Fisioterapia atuarem na Policlínica Continente, no Bairro Estreito. As tratativas ocorreram em reunião realizada na última quinta-feira, 18, no próprio local.

“Vamos ocupar um espaço na policlínica para desenvolver atividades de ensino, a princípio, e de extensão se for possível também. O Cefid vai fazer as adaptações necessárias para realizar atendimentos a pacientes do município. Agora vamos começar a tramitar os documentos necessários para estabelecer essa parceria”, diz a diretora-geral da Udesc Cefid, professora Suzana Matheus Pereira.

Além da diretora-geral, a reunião com gestores da SMS na quinta-feira passada contou com o diretor de Administração da Udesc Cefid, técnico Ismael Franz; o chefe do Departamento de Fisioterapia, professor Marlus Karsten; a coordenadora da Clínica Escola de Fisioterapia, professora Luciana Sayuri Sanada; a coordenadora dos Estágios Curriculares Supervisionados do Curso de Fisioterapia, professora Renata Maba; e as professoras Fernanda Romaguera e Michelli Silvestre, que também é fisioterapeuta concursada da Prefeitura de Florianópolis.

A coordenadora da clínica, professora Luciana, destaca que “a parceria visa fortalecer a relação entre as instituições, beneficiando diretamente a população com atendimentos gratuitos, de qualidade e com equipamentos de ponta”.

Sobre o local

A Policlínica Continente fica na Rua Heitor Blum, nº 52, no Bairro Estreito, e presta atendimento ambulatorial especializado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A unidade tem diversas especialidades médicas, não médicas (entre as quais está a Fisioterapia) e odontológicas.

Mais informações sobre a parceria podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] .

