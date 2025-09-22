Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi

O governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (22/9), o novo centro cirúrgico do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. O local foi amp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 21h02
Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Com inauguração, expectativa é de grande ampliação no número de atendimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (22/9), o novo centro cirúrgico do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. O local foi ampliado com investimento estadual de R$ 3,3 milhões, repassados por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. A cerimônia teve a participação da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A cerimônia incluiu ainda a inauguração de outros setores que receberam recursos do programa: o centro de endoscopia e colonoscopia (R$ 904,5 mil), que foi construído; e a nova sala de recepção do setor e do bloco cirúrgico, reformada e mobiliada (R$ 1,4 milhão). Além disso, foram entregues equipamentos adquiridos para o bloco cirúrgico (R$ 788 mil), totalizando R$ 6,3 milhões repassados à instituição.

De acordo com o diretor administrativo do hospital, Jaime Kurmann, o novo centro cirúrgico possibilitará aumento de 30% nas cirurgias realizadas no local, passando de 400 para 520. No médio prazo, a meta é que sejam 800 cirurgias, com um aumento de 100% em relação aos números atuais.

“Os investimentos do Avançar no Hospital São Pedrosão significativos e possibilitam que a população se sinta acolhida com carinho e qualidade técnica”, disse Arita.

A secretária ressaltou que, além dos investimentos do Avançar, o hospital teve um aumento de 524% nos incentivos financeiros recebidos pela prestação de serviços hospitalares. Com o programa Assistir, o valor passou de cerca de R$ 1 milhão para mais de R$ 6 milhões anuais.

Em 2019, o hospital atendeu 70,8 mil usuários pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo que, em 2024, o número subiu para 165,5 mil atendimentos.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Leite e secretária Arita Bergmann (E) celebraram mais uma entrega do Programa Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 8 horas

Em Caxias do Sul, governador Eduardo Leite inaugura nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (22/9), em Caxias do Sul, a nova unidade mater...

 freepik
Saúde Há 9 horas

Cirurgia refrativa cresce como opção para correção visual

A cirurgia refrativa é um conjunto de procedimentos oftalmológicos que ajusta a curvatura da córnea — a “lente” transparente na frente do olho — pa...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 11 horas

SUS realiza seis em cada dez exames de imagem no Brasil, diz estudo

Planos de saúde fazem mais exames para cada 1 mil beneficiários

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 13 horas

Revalida 2025/1: candidatos já podem recorrer de resultado da 2ª etapa

Prazo para questionar nota na prova prática vai até sexta

 freepik
Saúde Há 13 horas

Procura por blefaroplastia tem recorde em 2024 no mundo

Ela está entre os TOP 5 das cirurgias mais feitas no mundo. Foram mais de duas milhões de blefaroplastias realizados apenas em 2024. A proposta é r...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias