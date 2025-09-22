Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi

Com inauguração, expectativa é de grande ampliação no número de atendimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (22/9), o novo centro cirúrgico do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. O local foi ampliado com investimento estadual de R$ 3,3 milhões, repassados por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. A cerimônia teve a participação da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A cerimônia incluiu ainda a inauguração de outros setores que receberam recursos do programa: o centro de endoscopia e colonoscopia (R$ 904,5 mil), que foi construído; e a nova sala de recepção do setor e do bloco cirúrgico, reformada e mobiliada (R$ 1,4 milhão). Além disso, foram entregues equipamentos adquiridos para o bloco cirúrgico (R$ 788 mil), totalizando R$ 6,3 milhões repassados à instituição.

De acordo com o diretor administrativo do hospital, Jaime Kurmann, o novo centro cirúrgico possibilitará aumento de 30% nas cirurgias realizadas no local, passando de 400 para 520. No médio prazo, a meta é que sejam 800 cirurgias, com um aumento de 100% em relação aos números atuais.

“Os investimentos do Avançar no Hospital São Pedrosão significativos e possibilitam que a população se sinta acolhida com carinho e qualidade técnica”, disse Arita.

A secretária ressaltou que, além dos investimentos do Avançar, o hospital teve um aumento de 524% nos incentivos financeiros recebidos pela prestação de serviços hospitalares. Com o programa Assistir, o valor passou de cerca de R$ 1 milhão para mais de R$ 6 milhões anuais.

Em 2019, o hospital atendeu 70,8 mil usuários pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo que, em 2024, o número subiu para 165,5 mil atendimentos.