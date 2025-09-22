Em Caxias do Sul, governador Eduardo Leite inaugura nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (22/9), em Caxias do Sul, a nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos. As obras do centro obstétrico, da unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal e da área de internação obstétrica receberam um investimento de R$ 8,3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

“Esse é um investimento importante que qualifica o atendimento feito pelo SUS em Caxias do Sul e para diversos municípios para os quais Caxias é referência. É uma entrega que se soma a outras do Avançar na Saúde, que já está com R$ 1,2 bilhão em investimentos. Assim como Virvi Ramos, mais de 150 hospitais em todas as regiões do Estado estão recebendo aportes robustos”, disse o governador.

Governador e secretária da Saúde conferiram as novas instalações -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Maternidade projetada para o futuro

Os atendimentos de maternidade no Virvi Ramos começaram em julho de 2024, em uma estrutura provisória, assumindo o serviço anteriormente oferecido pelo Hospital Pompéia. Agora, a maternidade passa a funcionar em uma área própria, com mais de 1,5 mil metros quadrados, projetada especificamente para esse tipo de serviço e com estrutura e equipamentos totalmente novos.

O novo centro obstétrico conta com duas salas cirúrgicas para cesarianas e curetagens, além de dois leitos de observação. A enfermaria dispõe de oito leitos, enquanto a UTI neonatal oferece dez (um deles de isolamento), além de posto de enfermagem e área de apoio.

“É uma maternidade projetada para o futuro, com tecnologia, equipamentos de ponta e muito capricho, oferecendo toda a linha de cuidados para as gestantes de Caxias e região”, afirmou Arita.

Maternidade passa a funcionar em área própria, com mais de 1,5 mil metros quadrados -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Destaques

Entre os destaques da nova estrutura estão três salas PPP – sigla para pré-parto, parto e pós-parto. Esses ambientes são especialmente projetados para oferecer um atendimento mais humanizado, seguro e acolhedor às gestantes. Em vez de serem transferidas entre diferentes salas durante o processo de nascimento, as mulheres permanecem no mesmo espaço desde o início do trabalho de parto até depois do nascimento.

Outra novidade é a disponibilização de um espaço com banheira para a realização de partos naturais do tipo Leboyer. Essa técnica busca tornar o nascimento uma experiência mais suave para o bebê – com cuidados como luz baixa, ambiente silencioso e contato imediato com a mãe.

Atualmente, o hospital realiza cerca de 100 partos por mês. Com a nova estrutura, a capacidade poderá ser ampliada para até 130 partos mensais. O Hospital Virvi Ramos é referência em obstetrícia para 49 municípios da região da Serra abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Com a nova estrutura, capacidade poderá ser ampliada para até 130 partos mensais -Foto: Maurício Tonetto/Secom