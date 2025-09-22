Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Caxias do Sul, governador Eduardo Leite inaugura nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (22/9), em Caxias do Sul, a nova unidade mater...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 20h33
Em Caxias do Sul, governador Eduardo Leite inaugura nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos
Leite e secretária Arita Bergmann (E) celebraram mais uma entrega do Programa Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (22/9), em Caxias do Sul, a nova unidade materno-infantil do Hospital Virvi Ramos. As obras do centro obstétrico, da unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal e da área de internação obstétrica receberam um investimento de R$ 8,3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

“Esse é um investimento importante que qualifica o atendimento feito pelo SUS em Caxias do Sul e para diversos municípios para os quais Caxias é referência. É uma entrega que se soma a outras do Avançar na Saúde, que já está com R$ 1,2 bilhão em investimentos. Assim como Virvi Ramos, mais de 150 hospitais em todas as regiões do Estado estão recebendo aportes robustos”, disse o governador.

Governador e secretária da Saúde conferiram as novas instalações -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Governador e secretária da Saúde conferiram as novas instalações -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Maternidade projetada para o futuro

Os atendimentos de maternidade no Virvi Ramos começaram em julho de 2024, em uma estrutura provisória, assumindo o serviço anteriormente oferecido pelo Hospital Pompéia. Agora, a maternidade passa a funcionar em uma área própria, com mais de 1,5 mil metros quadrados, projetada especificamente para esse tipo de serviço e com estrutura e equipamentos totalmente novos.

O novo centro obstétrico conta com duas salas cirúrgicas para cesarianas e curetagens, além de dois leitos de observação. A enfermaria dispõe de oito leitos, enquanto a UTI neonatal oferece dez (um deles de isolamento), além de posto de enfermagem e área de apoio.

“É uma maternidade projetada para o futuro, com tecnologia, equipamentos de ponta e muito capricho, oferecendo toda a linha de cuidados para as gestantes de Caxias e região”, afirmou Arita.

Maternidade passa a funcionar em área própria, com mais de 1,5 mil metros quadrados -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Maternidade passa a funcionar em área própria, com mais de 1,5 mil metros quadrados -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Destaques

Entre os destaques da nova estrutura estão três salas PPP – sigla para pré-parto, parto e pós-parto. Esses ambientes são especialmente projetados para oferecer um atendimento mais humanizado, seguro e acolhedor às gestantes. Em vez de serem transferidas entre diferentes salas durante o processo de nascimento, as mulheres permanecem no mesmo espaço desde o início do trabalho de parto até depois do nascimento.

Outra novidade é a disponibilização de um espaço com banheira para a realização de partos naturais do tipo Leboyer. Essa técnica busca tornar o nascimento uma experiência mais suave para o bebê – com cuidados como luz baixa, ambiente silencioso e contato imediato com a mãe.

Atualmente, o hospital realiza cerca de 100 partos por mês. Com a nova estrutura, a capacidade poderá ser ampliada para até 130 partos mensais. O Hospital Virvi Ramos é referência em obstetrícia para 49 municípios da região da Serra abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Com a nova estrutura, capacidade poderá ser ampliada para até 130 partos mensais -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Com a nova estrutura, capacidade poderá ser ampliada para até 130 partos mensais -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com inauguração, expectativa é de grande ampliação no número de atendimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi

O governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (22/9), o novo centro cirúrgico do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. O local foi amp...

 freepik
Saúde Há 9 horas

Cirurgia refrativa cresce como opção para correção visual

A cirurgia refrativa é um conjunto de procedimentos oftalmológicos que ajusta a curvatura da córnea — a “lente” transparente na frente do olho — pa...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 11 horas

SUS realiza seis em cada dez exames de imagem no Brasil, diz estudo

Planos de saúde fazem mais exames para cada 1 mil beneficiários

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 13 horas

Revalida 2025/1: candidatos já podem recorrer de resultado da 2ª etapa

Prazo para questionar nota na prova prática vai até sexta

 freepik
Saúde Há 13 horas

Procura por blefaroplastia tem recorde em 2024 no mundo

Ela está entre os TOP 5 das cirurgias mais feitas no mundo. Foram mais de duas milhões de blefaroplastias realizados apenas em 2024. A proposta é r...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias