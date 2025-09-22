Terça, 23 de Setembro de 2025
Cirurgia refrativa cresce como opção para correção visual

A cirurgia refrativa é um conjunto de procedimentos oftalmológicos que ajusta a curvatura da córnea — a “lente” transparente na frente do olho — pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 20h02
Cirurgia refrativa cresce como opção para correção visual
freepik

cirurgia refrativa (cirurgia que corrige erros de visão) é direcionada ao ajuste da curvatura da córnea à "lente" transparente na frente do olho para corrigir erros refrativos. A retinóloga Dra. Geraldine Ragot de Melo, que atua como médica assistente e orientadora no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini explica que esses erros ocorrem quando a luz não é focada corretamente na retina, causando visão embaçada.

Há uma estimativa de que 23 milhões de brasileiros em idade escolar apresentem algum tipo de problema de visão. Dra Geraldine cita que os principais problemas tratados pela cirurgia são:

  • Miopia: Dificuldade para ver de longe, comum em quem precisa "forçar" os olhos para ler ou enxergar pessoas ou objetos.
  • Hipermetropia: Dificuldade para enxergar de perto, como ao ler.
  • Astigmatismo: Visão distorcida ou duplicada em qualquer distância.
  • Presbiopia: Perda da capacidade de foco em objetos próximos após os 40 anos, conhecida como "vista cansada".

"O sucesso da cirurgia depende de avaliação pré-operatória criteriosa, incluindo exame de córnea, fundo de olho e estabilidade refrativa", destaca a retinóloga e completa "são cirurgias eletivas, ou seja, procedimentos que o paciente escolhe ou não realizar. Assim, como em qualquer cirurgia é preciso a adequada orientação do paciente candidato para permitir decisões conscientes, considerando sempre o caráter esclarecedor e educacional".

