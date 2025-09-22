Terça, 23 de Setembro de 2025
Inscrições para prêmio que destaca ações pedagógicas em educação antirracista vão até 1º de outubro

Até 1º de outubro, professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino podem se inscrever no prêmio Dra. Petronilha B...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 16h53
Até 1º de outubro, professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino podem se inscrever no prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa visa reconhecer ações pedagógicas em educação antirracista. As inscrições podem ser realizadas no Portal da Educação a partir desta segunda-feira (22/9).

As ações pedagógicas participantes devem ser de autoria dos inscritos, tendo sido implementadas ou realizadas entre janeiro de 2022 e maio de 2025. A iniciativa deverá demonstrar alinhamento com os princípios de equidade racial e combate ao racismo, bem como com o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino das Histórias e das Culturas Afro-Brasileiras, Africanas e dos Povos Indígenas .

Serão consideradas iniciativas pedagógicas exitosas as práticas, as ações e os projetos com resultados positivos e significativos no contexto escolar. O edital contempla três categorias de ações pedagógicas:

  • Ações de Gestão Pedagógica

Destinada a membros da equipe diretiva com projetos focados na gestão escolar, implementação de políticas educacionais e melhoria do ambiente escolar. Os grupos inscritos nessa categoria podem ser compostos por, no máximo, cinco membros.

  • Ações Pedagógicas de Docentes

Voltada a projetos realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino, com foco na melhoria das práticas pedagógicas e no desenvolvimento curricular. Nessa categoria, são permitidos grupos de até dez membros.

  • Ações Pedagógicas Estudantis

Destinada a projetos elaborados por estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino estadual, contando com um docente responsável, e envolvendo a participação ativa dos estudantes na criação e execução de iniciativas educacionais e comunitárias. Os grupos inscritos nessa categoria podem ter até dez membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o professor orientador.

Os critérios de avaliação de cada categoria podem ser consultados na íntegra no edital e contemplam itens como:

  • Promoção da inclusão
  • Valorização da diversidade
  • Impacto na comunidade escolar
  • Sustentabilidade e replicabilidade

Premiação

Os participantes que tiverem suas ações pedagógicas selecionadas serão homenageados em uma cerimônia especial durante o 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista 2025. No evento, serão concedidas menções honrosas para os 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria. Os autores das iniciativas selecionadas ganharão uma viagem intercultural com finalidade educativa, de acordo com a classificação:

1º lugar- uma viagem para um país africano
2º lugar- uma viagem para o Quilombo dos Palmares, em Alagoas
3º lugar- um percurso negro em Porto Alegre, bem como a oportunidade de participar de um evento nacional de educação antirracista

A divulgação do resultado preliminar da premiação será em 21 de outubro, com período para recursos entre 22 e 28 do mesmo mês. O resultado final será divulgado no dia 3 de novembro. Todas as publicações oficiais estarão disponíveis no site oficial da Seduc.

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

Nascida em 1942 em Porto Alegre, a professora doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva,é uma renomada educadora, pesquisadora e ativista brasileira, cuja carreira é marcada pela luta contra o racismo e pela promoção de uma educação inclusiva. Formada em Letras/Francês pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), obteve seu mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao longo de sua trajetória, atuou em instituições de ensino como a UFRGS e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Petronilha teve um papel crucial na implementação da lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas. Ela foi relatora do Parecer CNE/CP nº 3/2004, que regulamenta a Lei, e também contribuiu para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Sua pesquisa, incluindo a tese “Educação e identidade dos negros trabalhadores rurais do Limoeiro”, foi fundamental para o reconhecimento da comunidade do Limoeiro como quilombo.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

