Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta afirma que isenção do IR pode entrar em pauta na semana que vem

Presidente da Câmara pediu responsabilidade na proposição de emendas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/09/2025 às 15h03
Motta afirma que isenção do IR pode entrar em pauta na semana que vem
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta (Republicanos), disse nesta segunda-feira (22) que o projeto do governo federal de isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que ganham até R$ 5 mil deve ser votado na Casa na próxima semana . O parlamentar participou de um evento promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo.

“Chamei o deputado Arthur Lira [relator desse projeto] para ir ao colégio de líderes esta semana explicar o seu relatório, e para que, ouvindo o colégio, possamos ter ainda esta semana uma posição sobre a pauta e, se possível, já levarmos a pauta na semana que vem [para votação]. Essa é uma pauta importante, nós sabemos o quanto ela irá trazer, do ponto de vista da justiça tributária, avanços significativos para milhões de brasileiros e brasileiras. Eu penso que é uma pauta que no seu amadurecimento, chega o momento de levarmos essa pauta ao plenário”, disse ele.

Motta disse que os parlamentares vão poder propor emendas a esse projeto, mas ressaltou que é preciso ter responsabilidade com as contas públicas.

“É claro que cada partido tem o direito de propor emenda, de fazer destaque. O plenário será soberano ao final dessa decisão, se muda a compensação, se retira a compensação, se aumenta essa faixa de isenção. Tudo isso é possível. Eu só penso que cada atitude que for ser tomada por cada partido também tem a responsabilidade sobre a consequência dessa atitude, porque nós estamos tratando das contas públicas do país”, falou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Pautas tóxicas

O presidente da Câmara foi um dos principais alvos das manifestações deste domingo , que repudiaram as propostas de anistia a condenados por golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro , e a proposta de emenda constitucional conhecida como PEC da Blindagem , segundo a qual a Câmara e o Senado terão que autorizar a abertura de processos contra parlamentares.

Nesta manhã, Motta avaliou que "o atual momento do país é desafiador", mas reforçou que é preciso "tirar da frente todas essas pautas tóxicas", "essas cascas de banana" que têm tomado as discussões atualmente no Congresso Nacional, para votar projetos que realmente interessem e dialoguem com a população.

“Nesse momento, o presidente da Câmara precisa ter cautela, equilíbrio e procurar nessa divergência toda encontrar a mínima convergência, para que o Parlamento possa cumprir o seu papel. Isso é a voz da democracia, de ter, lá, a oportunidade de todos expressarem as suas opiniões sobre os mais variados temas, sem preconceito algum, e procurar defender a pauta que não depende só do presidente, depende também do colégio de líderes”, disse ele.

“Nós vamos tirar essas pautas tóxicas, porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do Imposto de Renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade”, defendeu.

Embora não tenha explicitado quais seriam essas “pautas tóxicas”, Motta disse que os conflitos têm dominado o país ultimamente.

“Infelizmente, a pauta que lidera hoje o noticiário é a pauta do conflito. É a pauta que anima esses polos e deixa os assuntos mais importantes, que dizem respeito ao dia a dia da sociedade, em segundo plano”, lamentou. “Precisamos olhar para frente nessa nova perspectiva de inaugurarmos uma agenda que saia um pouco dessa dicotomia, que em nada serve ao país, e possamos dar um passo na discussão daquilo que verdadeiramente importa para a nossa população”, acrescentou.

Sobre as manifestações realizadas em todo o país contra o projeto de anistia e contra a PEC da Blindagem, o presidente da Câmara disse que respeita a democracia e que a população tem direito a se manifestar. Apesar disso, ele defendeu a proposta de emenda à constituição que dificulta as ações judiciais contra parlamentares.

“As manifestações demonstram que a nossa democracia segue mais viva do que nunca. Há 15 dias, tivemos manifestações da direita reivindicando outras pautas. A nossa população está nas ruas defendendo aquilo em que acredita. Eu tenho o maior respeito pelas manifestações populares e fico feliz em ver as pessoas indo às ruas para defender o que acreditam”, afirmou Motta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS

Empresário nega e diz que atuou como administrador financeiro
Política Há 9 horas

Lula diz que manifestações são “espetáculo da democracia”

Protestos levaram milhares de pessoas às ruas no domingo
Política Há 10 horas

CPMI deve ouvir "Careca do INSS" na próxima quinta-feira (25)

Presidente da comissão acertou depoimento com defesa do investigado

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 15 horas

Motta defende PEC da Blindagem e diz que debate foi distorcido

Presidente da Câmara articulou votação alvo de protestos desse domingo

 © Wilson Dias/Agência Brasil
Política Há 17 horas

CCJ pauta PEC da Blindagem na quarta com expectativa de rejeitar tema

Presidente da Comissão e relator afirmaram ser contra medida

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias