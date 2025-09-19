Governo do Estado autoriza início das obras de ampliação de leitos no Hospital Maice em Caçador

Foto: Leo Munhoz/SECOM

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram nesta sexta-feira, 19, o termo de autorização para o início das obras de ampliação no Hospital Maice, em Caçador. O Governo de Santa Catarina está investindo R$ 5 milhões para a construção de 30 novos leitos e a reforma de outros 30 leitos existentes. Todos os espaços são destinados a adultos. Os trabalhos devem começar em outubro.

“Estamos melhorando a qualidade no atendimento da saúde em Santa Catarina. Aqui em Caçador é um exemplo disso reformando leitos e ampliando o número de vagas. São recursos já garantidos e as obras começam no mês de outubro. Por todo o estado estamos habilitando novos serviços, reformando hospitais e construindo novas estruturas pensando sempre lá na ponta que é o paciente”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

No evento realizado na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp), também foram apresentados os serviços prestados pela instituição, que é contratualizada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“Com a determinação do governador Jorginho Mello, continuamos investindo na recuperação dos hospitais públicos estaduais e filantrópicos, como esse que conta com grande participação da comunidade. O Maice é um exemplo, estamos melhorando a estrutura, concedendo habilitações estaduais e serviços de Alta Complexidade, para que possamos reduzir distâncias, deixar a saúde mais perto das pessoas e levar mais dignidade aos catarinenses”, ressaltou o secretário Diogo Demarchi.

O Hospital Maice é destaque nas especialidades de Neurologia, Traumatologia Ortopédica, e Cardiovascular. A instituição é a principal referência em Urgência e Emergência na cidade de Caçador.

“Hoje é um dia de gratidão porque estamos realmente efetivando o início da obra de revitalização do segundo pavimento do hospital. É um valor muito esperado que trará mais qualidade e possibilidades de atender a nossa cidade e região. É uma obra de grande valia para a nossa instituição”, comemorou a diretora-geral do Hospital Maice, Irmã Elizabeth de Fátima Lima.

:: Mais fotos no álbum