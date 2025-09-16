Terça, 16 de Setembro de 2025
Secretaria da Educação reúne estudantes e diretores em Santa Cruz do Sul para debater Ensino Médio em tempo integral

Estudantes e equipes diretivas da Rede Estadual estiveram reunidos na segunda-feira (15/9) na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) para discut...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/09/2025 às 10h14
Eventos estimularam a participação ativa dos estudantes tanto dentro quanto fora da escola -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Estudantes e equipes diretivas da Rede Estadual estiveram reunidos na segunda-feira (15/9) na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) para discutir práticas relacionadas ao protagonismo juvenil e as etapas do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). O encontro foi promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc).

O evento Fórum de Protagonismo proporcionou trocas de experiências entre estudantes da Rede Estadual. Já o “Chimas e Prosa: EMTI em debate” reuniu diretores e representantes das Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) para avaliar avanços e desafios da implementação do EMTI. Ao todo, mais de 600 pessoas estiveram envolvidas nas atividades.

Vozes ativas dentro da escola

Com a participação de 270 estudantes, o Fórum de Protagonismo proporcionou um espaço para troca de experiências. O encontro foi conduzido por 16 líderes estudantis de escolas de EMTI integrantes do Conselho de Participação Estudantil (CPE), juntamente com 8 jovens protagonistas de redes parceiras.

Carolina, estudante do segundo ano do Instituto Estadual Arcoverde, participou do evento pela primeira vez como líder do Grêmio Estudantil e representante dos alunos da sua escola. Ela destacou o valor das atividades planejadas, que contribuem para o cotidiano escolar e incentivam o protagonismo entre os jovens.

“É bem divertido, é algo muito diferente. Acho que vai melhorar bastante os nossos estudos para todos os jovens protagonistas que estão aqui. É inspirador estar com mais de duzentos jovens e poder compartilhar experiências”, contou a estudante.

Avanços e desafios do tempo integral

Em outra atividade, mais de 270 diretores da Rede Estadual e 30 representantes das CREs participaram do encontro “Chimas e Prosa: EMTI em Debate”, que foi conduzido por consultores do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e assessores da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação da Seduc.

O evento promoveu um debate sobre a implementação do EMTI nas escolas, incentivando as equipes diretivas a compartilharem suas percepções sobre avanços, desafios e boas práticas identificadas nas escolas até aqui, buscando elaborar soluções em conjunto para aprimorar o modelo de tempo integral na Rede Estadual.

Amadurecimento do modelo

Ana Melos, coordenadora de implementação do EMTI, explicou que o evento foi pensado para oferecer duas perspectivas sobre a implantação do ensino médio em tempo integral: a dos estudantes e a dos gestores escolares. “Estamos reunindo estudantes, um de cada escola de ensino médio em tempo integral, e gestores, para discutir como vem sendo esse processo, as dificuldades e o que está dando certo, criando assim uma comunidade de boas práticas na nossa rede”, afirmou.

A secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, destacou a consolidação do Ensino Médio em Tempo Integral no Rio Grande do Sul. Ela reforçou que o modelo vem sendo construído ao longo de anos e que, neste momento, alcançou um estágio de amadurecimento: “Agora conseguimos dizer que temos um tempo integral com a cara gaúcha, com a nossa cara, do nosso jeito”, afirmou.

Stefanie também ressaltou a Pedagogia da Presença, estimulando uma participação ativa dos estudantes tanto dentro quanto fora da escola, e enfatizou o valor do evento como espaço para troca de experiências entre os participantes.

“O protagonismo quer dizer que vocês efetivamente estão prestando atenção no que está acontecendo na escola e estão participando daquilo. Tudo o que vocês estão vivendo na escola são oportunidades que nós estamos construindo de preparar vocês para o que vai acontecer fora da escola.”, destacou a secretária em exercício.

Expansão do modelo

A expansão do modelo de Ensino Médio em Tempo Integral na Rede Estadual do Rio Grande do Sul ganhou força em 2022. Antes, apenas 11 escolas ofertavam a modalidade. Com o investimento do governo Leite, o Estado deu um salto para 298 instituições com EMTI.

No EMTI, o projeto de vida dos estudantes está no centro das ações, com a oferta de atividades eletivas, valorizando os estudos em áreas de interesse dos jovens, podendo estar um período de tempo maior na escola, estimulando o protagonismo dos estudantes. Além disso, recebem quatro refeições por dia ao longo das atividades.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.


Texto: Ascom Seduc
Edição; Anderson Machado/Secom

