Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula sanciona lei que cria Carteira Nacional do Professor

Documento dará descontos em hotéis e cartões de crédito

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 20h47

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira (11) a lei que institui a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB) .

O novo documento de identidade funcional, emitido pelo Ministério da Educação (MEC), dará aos professores da rede pública e privada descontos em eventos culturais , como cinema, teatro e shows.

Com a sanção, a CNDB deve começar a ser emitida no mês que vem, a partir do dia 15 de outubro , Dia Nacional do Professor.

"Muitas vezes, o professor chegava pra mim e dizia: 'ministro, às vezes, quando eu vou ao cinema, e que tenho que provar que sou professor, para garantir a meia-entrada, tenho que levar o meu contracheque impresso na mão', ou o holerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a carteira nacional docente brasileira vai ser uma forma de reconhecer", destacou o ministro da Educação, Camilo Santana, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto.

Santana é o autor da proposta legislativa que cria a nova carteira profissional. A medida tramitou no Congresso Nacional ao longo dos últimos meses e foi aprovada em agosto pela Câmara dos Deputados .

"Por que o advogado pode ter a carteira, por que o médico pode ter a carteira, por que o engenheiro pode ter a carteira e o professor não pode ter uma carteira bonita para reconhecer o papel desse profissional? Portanto, a partir de hoje, com essa sanção, vamos garantir que todo o professor, que tenha vínculo com alguma instituição, seja do ensino fundamental, ensino médio, da universidade ou instituto federal, ele vai ter a garantia dessa carteira nacional docente, por lei", acrescentou o ministro.

O ministro também informou que cada profissional com a Carteira Nacional de Docente no Brasil terá acesso a um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil , sem pagamento de anuidade , e descontos de 15% em hotéis , por meio de um convênio com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH).

Emissão da carteira

A Carteira Nacional de Docente no Brasil é um documento de identificação destinado, exclusivamente, aos professores da educação pública e privada nas esferas federal, estadual e municipal.

Para a emissão da carteira, a partir de outubro, o professor deve preencher seu cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil . Os interessados podem usar a conta da plataforma Gov.br com CPF e senha cadastrados .

O site do programa avisa que as informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como os registrados na Receita Federal do Brasil, e do cadastro do Censo Escolar.

Ao se cadastrar, o professor deverá indicar o tipo de vínculo de docência, além do município e da unidade da federação onde atua .

O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações. A expectativa do MEC é que mais de 2 milhões de professores tenham acesso ao novo documento .

Pela lei aprovada no Congresso, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem informar os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil , que reúne ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, bem como de incentivo à docência no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/Agência Brasil
Educação Há 16 horas

Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo

Dado é de pesquisa de plataforma de inteligência artificial

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial

Curso reúne 80 profissionais dos núcleos psicossociais das escolas
Educação Há 2 dias

Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo

Pesquisa inédita revela impacto da EJA na renda de alunos

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Investimento global em merenda dobra e alimenta 80 milhões a mais

Avanço foi maior no continente africano e em países de renda baixa

 Governador Eduardo Leite conversou com os alunos do segundo ano do Ensino Médio -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Educação Há 2 dias

Leite visita Colégio Padre Rambo para acompanhar desafios apresentados em reunião do Ciclo de Governança da Educação

O governador Eduardo Leite visitou de surpresa, nesta terça-feira (9/9), o Colégio Estadual Padre Rambo, em Porto Alegre. Ao lado da secretária da ...

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 8 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,080,12 +0,63%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias