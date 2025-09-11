Quinta, 11 de Setembro de 2025
11°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo

Dado é de pesquisa de plataforma de inteligência artificial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 13h02
Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo
© Arte/Agência Brasil

Nove em cada 10 jovens afirmaram que a Inteligência Artificial (IA) os ajudou a reduzir o estresse em períodos mais intensos de estudo, principalmente em época de avaliações, provas e entregas de projetos, individual ou em grupo. A pesquisa é da Emy Education, plataforma de inteligência artificial.

“Descobrimos que nos últimos 6 meses, quase 96% dos nossos entrevistados usaram inteligência artificial para aprender algo novo”, disse José Messias Jr., CEO e fundador da Emy.

Uma das questões do estudo fez a seguinte proposta: “Qual o principal papel que a IA deve ter na aprendizagem de jovens?”. Segundo a pesquisa, 86,8% responderam que “a IA deve ser uma ferramenta de apoio e respostas rápidas”. Os outros dois principais anseios foram “uma IA que atue com um mentor personalizado” e “uma IA que ajuda a automatizar tarefas repetitivas”.

Quando perguntados sobre quais fatores os impedem de usar a IA com mais frequência, quase 60% indicou o “medo de receber respostas erradas ou muito distorcidas”. Outros 35% apontaram que o maior receio é a “falta de contexto e personalização das respostas”.

A pesquisa foi feita de março até o final de agosto deste ano e contemplou ao menos um período intenso de estudos, como a agenda do final do primeiro semestre.

O questionário ouviu individualmente mais de 500 jovens com idade entre 16 e 24 anos, todos estudantes de nível médio e superior. Na faixa do ensino médio, a maior parte é da rede pública. Na camada do ensino superior, quase 85% dos que responderam estão em instituições privadas.

“A maior parte dos respondentes, em torno de 32%, integra famílias com renda mensal abaixo de R$ 3.500 mensais, portanto, a classe D, segundo o IBGE. Na sequência estão os estudantes com renda familiar até R$ 8.000 por mês, com 31,40% dos respondentes. O contingente do topo da pirâmide social - renda familiar superior a R$ 25 mil por mês - foi pouco engajado e representou apenas: 1,60% das respostas”, explicou a organização da pesquisa Emy

“Nossa pesquisa revela uma dimensão ainda pouco explorada no debate público. Basicamente, os jovens nativos digitais conseguem lidar com a IA sem preterir dos professores ou mesmo de outras mídias em seu processo de estudo”, disse José Messias Jr..

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial

Curso reúne 80 profissionais dos núcleos psicossociais das escolas
Educação Há 1 dia

Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo

Pesquisa inédita revela impacto da EJA na renda de alunos

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Investimento global em merenda dobra e alimenta 80 milhões a mais

Avanço foi maior no continente africano e em países de renda baixa

 Governador Eduardo Leite conversou com os alunos do segundo ano do Ensino Médio -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Educação Há 2 dias

Leite visita Colégio Padre Rambo para acompanhar desafios apresentados em reunião do Ciclo de Governança da Educação

O governador Eduardo Leite visitou de surpresa, nesta terça-feira (9/9), o Colégio Estadual Padre Rambo, em Porto Alegre. Ao lado da secretária da ...
Educação Há 2 dias

Pesquisa revela que menos de 40% dos alunos valorizam professor

Levantamento ouviu mais de 2,3 milhões de jovens do 6º ao 9º ano

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 22°
24° Sensação
2.88 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sexta
21° 10°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 13°
Segunda
25° 16°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Agricultura Há 12 minutos

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC
Planejamento Há 13 minutos

Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva hortas escolares e coletivas
Economia Há 27 minutos

INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos
Economia Há 27 minutos

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,25%
Euro
R$ 6,32 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 652,526,41 +0,40%
Ibovespa
143,331,61 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias