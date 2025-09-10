Quinta, 11 de Setembro de 2025
Emagrecimento 360 orienta tratamentos no Núcleo Padovan

Protocolo para obesidade combina avaliação clínica, plano nutricional, treino orientado e acompanhamento médico integrado e personalizado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/09/2025 às 13h18
Emagrecimento 360 orienta tratamentos no Núcleo Padovan
Imagem de armmypicca no Freepik

O Núcleo Padovan é um espaço de manutenção física e funcional que atua no tratamento da obesidade e no emagrecimento saudável. A clínica reúne profissionais de diferentes áreas, formando uma estrutura multidisciplinar, que é a base do conceito emagrecimento 360º.

O modelo é caracterizado pelo acompanhamento integrado, com foco em resultados sustentáveis. Com protocolos personalizados, o núcleo adapta as abordagens às necessidades clínicas e comportamentais de cada paciente, priorizando a melhora da saúde metabólica.

O Dr. Rogério Padovan, médico e diretor técnico do Núcleo Padovan, reforça que a clínica aposta na união entre ciência, tecnologia e abordagem multidisciplinar e que, na prática, resultam em protocolos clínicos estruturados, uso de equipamentos de avaliação corporal de alta precisão e acompanhamento contínuo de profissionais de diferentes especialidades;

"Essa integração permite que cada paciente seja avaliado e tratado de forma individualizada, com base em evidências científicas, recursos tecnológicos e o conhecimento combinado de diferentes especialidades. Além disso, dispomos de aparelhos estéticos que podem auxiliar na redução de gordura localizada, melhorar a flacidez e estímulo de colágeno", conta o médico.

Modelo de tratamento

A equipe multidisciplinar do Núcleo Padovan é composta por médicos nutrólogos, que atuam no ajuste do metabolismo e da saúde hormonal, nutricionistas, que desenvolvem planos alimentares personalizados, fisiologista e orientador físico, que orientam treinos adequados, fisioterapeuta, que emprega recursos estéticos para complementar os resultados e cardiologista, que acompanha a saúde cardiovascular.

"Para monitorar o progresso, com objetivo de garantir a eficácia do tratamento, utilizamos bioimpedância avançada para análise da composição corporal, monitoramento alimentar e exames laboratoriais periódicos. Esses recursos, quando bem indicados e associados, podem ajudar a otimizar a perda de gordura, melhorar a estética corporal e manter os resultados a longo prazo", explica o diretor técnico.

O Dr. Alan Ozores, médico nutrólogo e sócio do Núcleo Padovan, esclarece que cada protocolo de emagrecimento inicia com uma avaliação clínica e laboratorial detalhada, complementada por exames de composição corporal e análise do histórico de saúde do paciente.

"São considerados fatores como metabolismo basal, composição corporal, perfil hormonal, rotina, preferências alimentares, histórico de peso e eventuais condições de saúde. Com base nessa análise, a equipe desenvolve um plano que combina estratégias nutricionais, suplementação adequada, treino orientado e acompanhamento médico contínuo", detalha o especialista.

Impactos da obesidade

A obesidade é uma das principais questões de saúde pública no Brasil, com impacto direto na qualidade de vida, na expectativa de vida e nos custos do sistema de saúde. Segundo o nutrólogo, o desafio vai muito além da ingestão calórica excessiva, envolvendo fatores genéticos, hormonais, emocionais e sociais.

"A população enfrenta ainda barreiras como o acesso limitado a orientações qualificadas, rotinas cada vez mais sedentárias, consumo elevado de alimentos ultraprocessados e dificuldade de manter mudanças no estilo de vida a longo prazo", observa Dr. Alan Ozores.

Um estudo da Fiocruz Brasília aponta que 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso e que, se mantidas as tendências atuais, cerca de três quartos da população adulta poderá estar acima do peso em 20 anos, o que representa aproximadamente 130 milhões de pessoas. Segundo a análise, a epidemia crescente traz impactos diretos à saúde da população e aumenta os custos do sistema de saúde.

O nutrólogo ressalta que a obesidade está associada a mais de 200 complicações de saúde, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

"Ao encarar a obesidade como uma doença crônica, é possível trabalhar de forma contínua e estruturada para controlar as causas, prevenir complicações e manter resultados sustentáveis", alerta.

De acordo com o Dr. Rogério Padovan, quando indicados, tratamentos estéticos com aparelhos específicos para gordura localizada, flacidez e contorno corporal também são associados. No entanto, ele enfatiza que o cuidado estético é um aliado, mas deve sempre complementar um tratamento clínico seguro e eficaz.

"Tratar apenas o aspecto estético não resolve a raiz do problema e pode gerar frustração e efeito sanfona", prossegue.

O especialista pontua que a nutrologia exerce um papel central dentro do modelo de atendimento do Núcleo Padovan, pois permite avaliar de forma abrangente o estado de saúde do paciente e direcionar estratégias personalizadas para cada objetivo — seja emagrecimento, hipertrofia ou manutenção da saúde metabólica.

"Nossa atuação envolve a identificação e o tratamento de deficiências nutricionais, o ajuste fino da composição corporal e a otimização do metabolismo. Unindo ciência atualizada, tecnologia e integração com profissionais de diferentes áreas, podemos criar protocolos que não apenas focam na perda de peso, mas também podem atuar preservando a massa muscular, regulando marcadores metabólicos e favorecendo o equilíbrio hormonal", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://nucleopadovan.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
