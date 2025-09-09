Quarta, 10 de Setembro de 2025
Leite visita Colégio Padre Rambo para acompanhar desafios apresentados em reunião do Ciclo de Governança da Educação

O governador Eduardo Leite visitou de surpresa, nesta terça-feira (9/9), o Colégio Estadual Padre Rambo, em Porto Alegre. Ao lado da secretária da ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/09/2025 às 20h11
Leite visita Colégio Padre Rambo para acompanhar desafios apresentados em reunião do Ciclo de Governança da Educação
Governador Eduardo Leite conversou com os alunos do segundo ano do Ensino Médio -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite visitou de surpresa, nesta terça-feira (9/9), o Colégio Estadual Padre Rambo, em Porto Alegre. Ao lado da secretária da Educação, Raquel Teixeira, Leite observou de perto a realidade da escola, localizada no bairro Partenon. A instituição, que tem 57 anos de existência, atende cerca de 650 estudantes, oferecendo a etapa do Ensino Médio tanto na modalidade regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A visita faz parte das ações de acompanhamento do Ciclo de Governança da Educação, sistema de metas traçadas para melhorar a qualidade de ensino. Desde março de 2025, o governador vêm acompanhando os indicadores da educação gaúcha em uma série de encontros regulares e mensais, que são estruturados em níveis, conforme a escala de análise, nos mesmos moldes do que é feito na segurança pública e que derrubou todos os índices de criminalidade. Indo da escola até o gabinete do governador, o modelo das reuniões é mantido em um fluxo constante, pautado pelo diálogo e pela troca.

No papo com alunos, Leite ouviu demandas sobre questões pedagógicas e de infraestrutura e falou das ações do governo na educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom
No papo com alunos, Leite ouviu demandas sobre questões pedagógicas e de infraestrutura e falou das ações do governo na educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Durante a visita, Leite conversou com a diretora, os professores e alunos do segundo ano do Ensino Médio. Na conversa com o grupo de estudantes, ouviu demandas sobre questões pedagógicas e de infraestrutura da escola.

“Recebemos a diretora da Escola Padre Rambo em uma das reuniões nos Ciclos de Governança da Educação, e viemos aqui para acompanhar o funcionamento da escola e conhecer as demandas, a estrutura e os desafios que ainda se apresentam. Para mim, como governador, é importante acompanhar in loco”, disse Leite. “Ainda que seja impossível conseguir comparecer às 2.300 escolas, faremos quantas visitas forem possíveis para estarmos presentes, acompanhando de perto os principais desafios das escolas gaúchas.”

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Construção coletiva

O Ciclo de Governança da Educação também está sintonizado com a Agenda da Educação 2025-2035. O documento, apresentado em fevereiro, sinalizou uma série de metas e ações para impulsionar o desenvolvimento da educação no Estado, com um cronograma de dez anos. Nesse sentido, consolidar uma política de governança na Rede Estadual é um dos objetivos finalísticos da agenda, que foi construída a partir de um processo de escuta e debate com servidores, especialistas na área da educação e lideranças da sociedade civil.

"Educação é prioridade e a base para o desenvolvimento do nosso Estado. Vamos trabalhar com dados concretos e com territorialidade, acompanhando tudo com uma lupa", disse Leite no lançamento do Ciclo de Governança, em evento no Palácio Piratini, em março .

Raquel reforçou que o formato dos encontros constitui um pacto pela qualidade da educação. “Temos que, incansavelmente, buscar os melhores resultados. Isso exige trabalho coletivo e engajamento – e é isso que nossos coordenadores têm demonstrado, desdobrando-se todos os dias em favor dos jovens. Esta é uma reunião de trabalho, sim, mas acima de tudo é um compromisso com o futuro dos nossos estudantes", afirmou.

Eduardo Leite fez questão de acompanhar in loco escola que participou das reuniões dos Ciclos de Governança da Educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Eduardo Leite fez questão de acompanhar in loco escola que participou das reuniões dos Ciclos de Governança da Educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Pontos de atenção e boas práticas

As reuniões do Ciclo são voltadas para os pontos de atenção e as boas práticas de gestão na Rede Estadual. Os exemplos são compartilhados, permitindo que os casos de sucesso possam ser replicados em outras escolas. Cada reunião tem como foco a definição de estratégias de planejamento, orientadas por dados e evidências.

Assim, o objetivo é melhorar a qualidade da aprendizagem por meio do alinhamento de decisões, fortalecendo os vínculos entre aqueles que estão na ponta – diretores e gestores de escolas – e quem coordena as políticas públicas da educação.

A articulação envolve as instituições de ensino, as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), o órgão central da Rede Estadual e, por fim, o governador do Estado.

Cronograma do Ciclo

Dentro das escolas estaduais, na rotina pedagógica, as equipes diretivas analisam seus próprios dados de frequência, notas e aulas dadas, além da execução dos recursos do programa Agiliza Educação. Esse monitoramento também é realizado a partir de um plano de ação que os diretores propõem em sua gestão, com metas específicas para a realidade de cada escola.

No cronograma do Ciclo, esses gestores se reúnem posteriormente com as suas respectivas CREs para discutir os resultados e os desafios locais. Nos níveis posteriores, cada CRE consolida essas informações em reuniões que incluem coordenador, adjunto, chefias e núcleo de gestão educacional. Os diagnósticos regionais servem, portanto, de base para os debates sobre as diretrizes a serem tomadas.

O ponto culminante do Ciclo é a reunião com Leite, que ocorre sempre na última semana do mês. Os coordenadores regionais e diretores de escolas apresentam os indicadores e os resultados consolidados. É nesse encontro que as decisões estratégicas são desenvolvidas e os encaminhamentos para o mês seguinte são definidos.

Texto: Ascom Seduc e Thamíris Mondin/Secom
Edição: Secom

