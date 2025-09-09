Quarta, 10 de Setembro de 2025
Em Chapecó, secretário da Saúde realiza visitas técnicas e debate cronograma de investimentos aos hospitais da cidade

Foto: Silviane Mannrich/Ascom SESO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi esteve em Chapecó nesta segunda-feira, 8, realizando visitas técni...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/09/2025 às 18h28
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Silviane Mannrich/Ascom SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi esteve em Chapecó nesta segunda-feira, 8, realizando visitas técnicas no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner e no Hospital Regional do Oeste (HRO). O objetivo é seguir o planejamento e a execução das ações com novos investimentos e ampliação de serviços e atendimentos.

“Temos um planejamento que vem sendo cumprido. Vim aqui acompanhar e saber do andamento e previsões das ações que estão sendo executadas, para trazermos, cada vez mais, saúde para o Oeste. Como o governador Jorginho sempre fala, precisamos recuperar décadas que o Grande e o Extremo Oeste ficaram de lado em relação ao litoral, em estrutura de saúde, seja de leitos ou de especialidades. E é isso que estamos fazendo desde 2023, retomando essa dívida histórica, com o aumento da capacidade de atendimento e estar mais perto dos secretários, das prefeituras e da população”, ressalta Diogo Demarchi.

No Hospital da Criança, o gestor verificou os equipamentos existentes e debateu as necessidades de investimento e as prioridades. Está em andamento a licitação para a gestão da unidade hospitalar, após a finalização do processo será iniciada a obra com a perspectiva de ampliação de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), novo centro de diagnóstico por imagem, entre outras expansões.

Desde que o Estado assumiu a gestão do Hospital da Criança em novembro de 2023, os investimentos têm se intensificado. Neste ano, a unidade ultrapassou a meta de 100 cirurgias eletivas por mês e a intenção é dobrar esse número. “Na ocasião também discutimos melhorias no fluxo de atendimento das crianças de Chapecó e região”, cita o gestor.

Durante a visita ao Hospital Regional do Oeste (HRO), o secretário acompanhou o andamento das obras da Emergência, que estão sendo realizadas com recurso no valor de R$ 6 milhões do Governo do Estado. Os trabalhos estão seguindo conforme o cronograma e parte do local deverá estar à disposição dos pacientes nos próximos meses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Outros avanços estão previstos para a unidade hospitalar. Um deles é a abertura de mais 10 leitos de UTI adulto para aumentar a capacidade de cirurgias eletivas, principalmente as ortopédicas de pacientes da região. Atualmente, a média mensal dos procedimentos cirúrgicos é de 1.300, antes do Estado assumir a gestão, a unidade realizava em torno de 750 cirurgias mensalmente.

“No Hospital Regional do Oeste, avaliamos o que está sendo executado desde o mês de maio de 2024, quando o Governo do Estado assumiu o contrato com a instituição, bem como os novos leitos de UTI abertos, sendo 10 adultos e cinco pediátricos, o novo serviço de cardiologia e o cronograma para a instalação da ressonância magnética, que foi liberada pelo governador com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões e ainda as adequações físicas. Dessa maneira esperamos que em breve tenhamos mais notícias boas para Chapecó e toda a região do Grande Oeste”, finaliza o secretário Diogo Demarchi.

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

