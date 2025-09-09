Quarta, 10 de Setembro de 2025
Câmara pauta MP da tarifa de energia gratuita para 18 milhões

Em meio ao julgamento do STF, Motta pauta projetos consensuais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/09/2025 às 15h59
Câmara pauta MP da tarifa de energia gratuita para 18 milhões
© Lula Marques/Agência Brasil

Em reunião de líderes partidários nesta terça-feira (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou aos colegas que pautaria apenas projetos em que haja consenso entre os partidos em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista.

Na pauta liberada no início da tarde de hoje, está prevista a análise e votação da Medida Provisória (MP) 1.300 de 2025 , que cria a nova tarifa social para energia elétrica , com gratuidade para as famílias inscritas no CadÚnico que consumam, por mês, até 80 quilowatts-hora (kWn).

O governo calcula que 4,5 milhões de famílias foram beneficiadas pela gratuidade, o que representa aproximadamente 18 milhões de pessoas. Outras 17 milhões de famílias, que já têm direito à tarifa social, não pagarão pela energia até os 80 kWn.

Por outro lado, não entrou na pauta de votação o projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês e que aumenta a contribuição daqueles que recebem acima de R$ 50 mil por mês. A proposta é considerada prioritária pelo governo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Reunião de líderes

A reunião de líderes ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, local onde os parlamentares entram e saem dentro de carros, impossibilitando a abordagem direta de jornalistas.

A única liderança que falou com a imprensa foi a deputada Talíria Petrone, líder do PSOL na Câmara, que destacou que Motta decidiu por uma pauta consensual no contexto do julgamento da trama golpista no STF.

"Ele [Motta] apenas reforçou que essa é uma semana de pautas consensuais. Entendo que isso é um respeito a um momento histórico que nós estamos vivendo, com o julgamento que está em curso no Supremo nesse momento", disse a liderança.

Ainda segundo Talíria, o Partido Liberal (PL) voltou a defender como prioridade o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), saiu da reunião sem falar com a imprensa.

A oposição tem insistido em um projeto que dê perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar um movimento golpista para anular o pleito presidencial de 2022 para se perpetuar no poder . O ex-presidente nega as acusações.

A deputada Talíria defendeu que anistiar acusados por crime contra a democracia seria um ataque do próprio Parlamento à democracia.

"Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula das Forças Armadas, acusados de dar um golpe de Estado no Brasil, de criar um Estado de exceção, estão sentados no banco dos réus. Se avançasse, neste momento, a ajuda da anistia, isso acirraria uma crise institucional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e isso também seria um ataque à democracia feito pelo próprio Parlamento", afirmou Talíria.

Outros projetos

Ainda estão na pauta da Câmara dos Deputados nove pedidos de urgência para projetos de lei, entre eles, o PL 3050 de 2020 , que cria regras para “herança digital”, disciplinando a sucessão de contas na internet de quem faleceu.

Também há pedidos de urgência para PLs sobre segurança pública; sobre Política Nacional de Minerais Críticos; sobre destinação de imóveis de origem ilícita para fins sociais e esportivos; sobre conservação do bioma Pantanal, sobre direitos das pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), entre outros.

Além dos pedidos de urgência e da MP 1.300, o plenário da Câmara pautou o PL 2.205/2022 , que regulamenta a alimentação escolar; o PL 7.323-A de 2014 , que cria o crime do exercício ilegal da profissão de médico veterinário; o PL 2.874 de 2019 , que cria o Selo Doador de Alimentos; o PL 1.312/2025 , que autoriza a criação da Fundação Caixa, entre outros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária

Pena será de detenção de seis meses a dois anos e pode ter multa

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Política Há 9 horas

Gleisi critica EUA por fala de uso de "poder militar" contra o Brasil

Ministra disse que declaração é "totalmente inadmissível"

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 10 horas

Senador Flávio ataca Moraes após voto para condenar Bolsonaro

Parlamentar acusou Supremo de perseguição política

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Câmara instala comissão que vai analisar a PEC da Segurança Pública

Colegiado será presidido pelo deputado Aluisio Mendes
Política Há 12 horas

Países amazônicos não precisam de intervenções estrangeiras, diz Lula

Presidente inaugurou hoje centro de cooperação internacional em Manaus

