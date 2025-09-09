Quarta, 10 de Setembro de 2025
Inovações revolucionam tratamentos na uropediatria

Dr. Edson Hiroshi Uramoto explica como cirurgias a laser, laparoscópicas e robóticas têm permitido diagnósticos mais precisos, tratamentos mais seg...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/09/2025 às 14h13
Inovações revolucionam tratamentos na uropediatria
The Yuri Arcurs Collection Freepik

Nos últimos anos, a uropediatria tem incorporado diversos avanços tecnológicos em sua prática. Dentre as inovações da especialidade, destacam-se a cirurgia robótica, que permite procedimentos mais precisos e menos invasivos, como nas pieloplastias e reconstruções urinárias, como enfatiza o médico urologista Dr. Edson Hiroshi Uramoto.

Atenta a esse movimento, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) publicaram o livro “Uropediatria - Um Guia para Pediatras” a fim de promover a atualização dos médicos que atuam com a assistência de crianças e adolescentes.

Com relação ao uso da tecnologia, que depende da atualização dos especialistas, vale destacar inovações como os biomarcadores para monitoramento de infecções urinárias e condições congênitas e técnicas avançadas endoscópicas de litotripsia, para tratamento de cálculos renais com aparelhos cada vez mais precisos, conforme explica Dr. Edson Uramoto.

"Além disso, inovações como Inteligência Artificial (IA) para auxílio no diagnóstico e impressão 3D para planejamento cirúrgico podem facilitar o plano terapêutico", afirma o especialista.

"As tecnologias contribuem para diagnósticos mais precisos e tratamentos seguros no contexto infantil. No diagnóstico, a IA auxilia na interpretação de exames de imagem, permitindo detecção precoce de patologias na criança", evidencia.

Dr. Edson Uramoto explica que os biomarcadores facilitam o monitoramento não invasivo de infecções ou progressão de doenças. Para os tratamentos, a cirurgia robótica oferece maior precisão cirúrgica, com incisões menores, perda sanguínea reduzida e diminuição de complicações pós-operatórias, como infecções ou cicatrizes.

"Técnicas minimamente invasivas, como laparoscopia e endoscopia, diminuem o tempo de hospitalização e o uso de analgésicos", reforça.

O médico ressalta que a correção de hipospádia, a postectomia e o tratamento de infecções urinárias são os procedimentos mais realizados na infância. Também ganha destaque a correção de hipospádia, procedimento para tratar uma anomalia congênita em que a abertura da uretra (meato urinário) não está na ponta do órgão genital, mas na face ventral, podendo causar dificuldades na micção e problemas funcionais.

"A correção de hipospádia consiste em uma cirurgia reconstrutiva para reposicionar o meato, correção de curvatura do pênis e reconstruir a uretra, geralmente realizada entre seis e 18 meses de idade. As técnicas evoluíram para abordagens de estágio único (em uma cirurgia só), diminuindo o trauma da criança", pondera o uropediatra.

Infecções urinárias recorrentes

O tratamento de infecções urinárias (ITU) em crianças foca em antibióticos iniciais, mas em casos recorrentes, investiga causas como malformações em exames de imagem.

"Evoluções incluem uso de biomarcadores para diagnóstico rápido, profilaxia com antibióticos de baixa dose e técnicas minimamente invasivas para tratar anomalias", diz o médico.

Segundo o especialista, técnicas minimamente invasivas, como laparoscopia robótica e endoscopia, abreviam o tempo de recuperação, trazendo conforto para as crianças no pós-operatório, e as crianças recebem alta em 24-48 horas, permitindo retorno rápido às atividades.

"O conforto é aprimorado com menor necessidade de analgésicos opioides, menos cicatrizes e preservação da mobilidade, o que diminui o estresse e facilita o cuidado familiar. Estudos indicam recuperação até 50% mais rápida, com menos complicações como sangramento ou dor crônica", pontua.

Especificidades da uropediatria

Dr. Edson Uramoto destaca que cuidados específicos podem ser adotados no atendimento pediátrico para garantir segurança, eficácia e humanização do tratamento — como protocolos de anestesia adaptados à idade, monitoramento contínuo de sinais vitais e uso de equipamentos adequados.

"A eficácia é assegurada por avaliações multidisciplinares, diagnósticos precisos via exames não invasivos e tratamentos personalizados baseados em evidências", afirma. "A humanização envolve comunicação clara com a criança, inclusão dos pais no processo decisório, ambientes acolhedores, com brinquedos ou distrações durante exames, e suporte psicológico para reduzir ansiedade", esclarece.

Além disso, orientações sobre higiene genital, hábitos miccionais e follow-up pós-tratamento promovem adesão e bem-estar integral.

Na visão de Dr. Edson Uramoto, para o futuro da uropediatria, espera-se a integração de tecnologias e abordagens terapêuticas. Prevê-se o avanço da robótica com sistemas mais autônomos e portais únicos para cirurgias ultra-minimamente invasivas, expansão da IA para predição de riscos e planejamento personalizado, terapias gênicas e com RNA mensageiro para correção de defeitos congênitos, como hipospádia ou bexiga neurogênica, e uso de nanotecnologia para entrega direcionada de medicamentos.

"Abordagens regenerativas, como engenharia tecidual para reconstrução uretral e telemedicina para monitoramento remoto ganharão destaque para tratamentos eficazes, acessíveis e com foco na prevenção", considera o especialista.

O médico revela que há pesquisas em desenvolvimento que prometem ainda mais avanços significativos para a especialidade. Equipamentos emergentes incluem ferramentas de ultrassom de alta intensidade adaptadas para pediatria e bainhas avançadas para cirurgias de cálculos renais, conclui Dr. Edson Uramoto.

Para mais informações, basta acessar: https://edsonuramoto.com.br/

DENGUE
