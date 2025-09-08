Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula vai inaugurar centro de cooperação policial internacional no AM

Objetivo é atuar no combate ao crime organizado e na proteção da mata

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/09/2025 às 18h57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai inaugurar, nesta terça (9), o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da Polícia Federal, em Manaus (AM), que tem recursos previstos de R$ 37 milhões. A unidade promoverá a colaboração entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

Em coletiva nesta segunda (8), o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, delegado federal Humberto Freire, em divulgação feita pelo governo, destacou que a inauguração do CCPI Amazônia será um divisor de águas no combate ao crime organizado e na proteção da floresta.

“O centro funcionará de forma permanente, integrando esforços nacionais e internacionais. Além disso, os esforços integrados buscam à descapitalização e o mapeamento das cadeias produtivas ilegais”, afirmou.

Repressão e inteligência

Segundo o governo, o objetivo é que a estrutura promova articulação entre os responsáveis pela segurança pública a fim de ampliar ações de investigação e combater crimes na região.

Um exemplo de atuação do centro seria nas ações de estruturação do projeto Ouro Alvo, da Polícia Federal, que busca rastrear a origem do ouro da Amazônia. O centro policial da Amazônia é inaugurado no âmbito do Fundo Amazônia ao “Plano AMAS: Amazônia –Segurança e Soberania”, que tem recursos totais na ordem de R$ 318,5 milhões.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Combate ao desmatamento

Além da inauguração do centro policial, o presidente Lula vai assinar contrato do projeto União com Municípios, no valor de R$ 150 milhões. A ideia é atuar em benefício de 48 municípios prioritários para o combate de desmatamento em toda a Amazônia.

No Estado do Amazonas, por exemplo, as ações ocorrerão em Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itapiranga, Manicoré, Maués. Os objetivos principais são a prevenção, monitoramento, controle e redução do desmatamento e da degradação florestal. Para proteção das áreas nativas, estão ainda previstas ações de regularização ambiental e fundiária.

Outro anúncio desta terça será a implantação de tecnologias sociais de acesso à água de qualidade para consumo e produção de alimentos para serviços de acompanhamento familiar; O objetivo é beneficiar mais de quatro mil famílias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 9 horas

Lupi diz que governo acompanhava, mas sem dimensão de fraudes no INSS

Em CPMI, ex-ministro admitiu que era necessária "ação mais enérgica"

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Política Há 12 horas

Com mais de 2,4 mil emendas, LDO deve ser votada nesta semana

Proposta estabelece as diretrizes do orçamento do próximo ano

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes

Sem citar nomes, o ministro do STF rebateu críticas à atuação da Corte

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 2 dias

SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania

Manifestação lotou a Praça da República, no centro da cidade

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia

Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,961,55 +0,89%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias