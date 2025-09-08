Hospital Regional de Santa Maria alcança marca de 500 exames realizados em novo setor de hemodinâmica

O atendimento do Hospital de Santa Maria é voltado ao diagnóstico e ao tratamento de doenças cardiovasculares -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Em fevereiro deste ano, o Hospital Regional de Santa Maria passou a oferecer atendimentos na área de hemodinâmica. Desde então, foram realizados 500 exames, entre angioplastias e cateterismos. A marca foi atingida na última semana de agosto. Para a implantação do serviço, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu cerca de R$ 6 milhões.

A hemodinâmica é uma especialidade voltada ao diagnóstico e ao tratamento de doenças do coração e dos vasos sanguíneos por meio de procedimentos menos invasivos. A angioplastia é utilizada para desobstruir artérias bloqueadas ou estreitadas, melhorando o fluxo de sangue para o coração. Quando necessário, durante o procedimento, pode ser implantado um pequeno tubo chamadostent, uma malha metálica que ajuda a manter a artéria aberta e evita que ela volte a se fechar.

O cateterismo é um exame para investigar problemas de entupimentos ou malformações do coração e dos vasos sanguíneos. Sua função principal é de diagnóstico, sendo indicado em casos de dor no peito, suspeita de infarto ou doenças coronarianas, permitindo análise rápida e precisa da situação do paciente. Por meio de um cateter – tubo fino e flexível inserido em uma artéria, geralmente no braço ou na perna, e guiado até o coração –, o médico consegue visualizar a circulação e identificar obstruções.

O angiógrafo instalado no Hospital Santa Cruz evita que pacientes do município se desloquem para fazer exames -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Santa Maria tem governo do Estado. Esses procedimentos são fundamentais para prevenir complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Com o uso de tecnologia avançada, é possível realizar intervenções mais seguras, mais precisas e com recuperação mais rápida, sem a necessidade de cirurgias de maior complexidade.

O Hospital Regional de Santa Maria é referência nessa especialidade para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 34 municípios da região Central do Estado. A expectativa é de que o número de procedimentos ainda aumente, chegando a 100 exames por mês, sendo 60 cateterismos e 40 angioplastias.

Recursos estaduais para abertura da hemodinâmica do Hospital Regional de Santa Maria

Obras: R$ 1.617.698

Equipamentos: R$ 1.540.470

Sistema de Hemodinâmica: R$ 3.090.000

Total: R$ 6.248.168,18

O Rio Grande do Sul está diferente. De acordo com o diretor administrativo da instituição, Geison Farias, a abertura da unidade de hemodinâmica foi um avanço importante para a região. “Temos no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) esse tipo de atendimento para os casos de urgência e emergência. Agora conseguimos oferecer esse serviço para casos considerados eletivos. Com isso, quem ganha é a população, pois é um trabalho conjunto com o objetivo de diminuir cada vez mais as listas de espera”, ressalta.

Geison também adianta que, para o próximo mês, está previsto o início das cirurgias cardíacas no HUSM. “Será um serviço complementar ao que hoje já temos na hemodinâmica, dentro do nosso planejamento de seguir avançando e qualificando os atendimentos”, comenta o diretor. Ele também prevê, como próximos passos, a abertura de novos leitos clínicos e de tratamento intensivo (UTI) cardíaco.

Progressiva ampliação

Mantido pelo governo do Estado, o HUSM foi inaugurado em julho de 2018. Desde então, é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia e vem ampliando progressivamente seus serviços. A instituição conta com ambulatório de cardiologia e ambulatórios cirúrgicos em áreas como traumatologia, vascular, torácica e neurologia. São 80 leitos clínicos e 20 de UTI, totalizando 100 leitos ativos. A equipe é formada por mais de 400 profissionais.

Serviços de hemodinâmica ampliados em diferentes regiões do RS

A especialidade de hemodinâmica também tem recebido atenção do governo do Estado em outras regiões do Rio Grande do Sul, com investimentos que vêm fortalecendo a capacidade de diagnóstico e tratamento. Além do HUSM, outros hospitais também foram contemplados nos últimos anos.

Em Santa Cruz do Sul, foi inaugurado neste mês de setembro, o novo angiógrafo do Hospital Santa Cruz, adquirido com recursos de R$ 3,9 milhões do programa Avançar Mais na Saúde . O equipamento permite a retomada dos exames cardíacos na instituição, que é referência para 25 municípios da região. Antes, os pacientes precisavam se deslocar até Passo Fundo, a 216 quilômetros de distância. Com a nova estrutura, serão realizados mensalmente 59 exames cardíacos, incluindo angiografias, cateterismos e exames eletrofisiológicos e endovasculares.

Na Capital, a Santa Casa de Porto Alegre recebeu dois modernos angiógrafos neste ano : um voltado ao atendimento adulto e outro exclusivo para pacientes pediátricos. O investimento do governo estadual foi de R$ 5,5 milhões. Além da substituição do equipamento no serviço de hemodinâmica do Hospital São Francisco, o serviço foi ampliado para o Hospital da Criança Santo Antônio, que agora conta com angiógrafo próprio para tratamentos minimamente invasivos de cardiopatias congênitas em crianças e adolescentes.

Além desses, em Passo Fundo, o Hospital de Clínicas passou a contar, desde o final de 2023, com um novo aparelho de angiografia e hemodinâmica, adquirido com repasse estadual de R$ 2,6 milhões . O equipamento é o terceiro em funcionamento no centro de hemodinâmica da instituição, que atende quatro Coordenadorias Regionais de Saúde, abrangendo uma população de cerca de 1,6 milhão de pessoas.

O serviço realiza procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos nas áreas cardíaca, vascular e neurológica, como cirurgias vasculares e endovasculares, angioplastias, cateterismos e intervenções neurológicas para tratamento de aneurismas e AVCs. O novo angiógrafo também oferece tecnologia para o implante percutâneo de válvula aórtica, técnica que permite a troca da válvula aórtica sem necessidade de abertura da cavidade torácica.