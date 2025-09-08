Terça, 09 de Setembro de 2025
Registro no sistema Escola RS é obrigatório para premiações do Simulado Saeb

Para garantir a validação da participação dos estudantes no Simulado Saeb 2025 , os professores responsáveis pela aplicação precisam realizar o re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/09/2025 às 11h59
Registro no sistema Escola RS é obrigatório para premiações do Simulado Saeb
-

Para garantir a validação da participação dos estudantes no Simulado Saeb 2025 , os professores responsáveis pela aplicação precisam realizar o registro da participação no sistema Escola RS . Somente assim os alunos estarão elegíveis para receber as premiações por desempenho e participação, que fazem parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. O procedimento é simples e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Escola RS.

Passo a passo para registrar o Simulado Saeb 2025:

  1. Acesse o site ou aplicativo Escola RS.
  2. Faça login com seu usuário e senha.
  3. Vá até a aba “Meus registros”, onde está o calendário de atividades.
  4. Selecione o dia da aplicação do simulado e clique em “Abrir”.
  5. Indique a quantidade de períodos em que o simulado foi realizado.
  6. No campo descrição, escreva obrigatoriamente: “Simulado Saeb 2025”.
  7. Clique em “Salvar” para finalizar o registro.

Além do lançamento no sistema, é obrigatório colher a assinatura física dos estudantes na ata de sala, disponibilizada com o material de aplicação. As listas devem ser digitalizadas e carregadas no sistema com a assinatura do diretor até 19 de setembro.

O período de aplicação do Simulado Saeb 2025 em toda a Rede Estadual vai desta segunda-feira (8/9) até 18 de setembro , e é etapa fundamental de preparação para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorre de 20 a 31 de outubro.

Premiações para o Simulado Saeb 2025:

Os melhores colocados por turma do 5º ano, 9º ano e 3ª série (condicionado à participação mínima de 80% da turma):

  • 1º lugar - R$ 2 mil
  • 2º lugar - R$ 1 mil
  • 3º lugar - R$ 500

Sorteio de um estudante por turma - R$ 1 mil, condicionado à participação no simulado e à presença mínima de 80% da turma.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

