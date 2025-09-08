Registro no sistema Escola RS é obrigatório para premiações do Simulado Saeb

Para garantir a validação da participação dos estudantes no Simulado Saeb 2025 , os professores responsáveis pela aplicação precisam realizar o registro da participação no sistema Escola RS . Somente assim os alunos estarão elegíveis para receber as premiações por desempenho e participação, que fazem parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. O procedimento é simples e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo Escola RS.
Passo a passo para registrar o Simulado Saeb 2025:
Além do lançamento no sistema, é obrigatório colher a assinatura física dos estudantes na ata de sala, disponibilizada com o material de aplicação. As listas devem ser digitalizadas e carregadas no sistema com a assinatura do diretor até 19 de setembro.
O período de aplicação do Simulado Saeb 2025 em toda a Rede Estadual vai desta segunda-feira (8/9) até 18 de setembro , e é etapa fundamental de preparação para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorre de 20 a 31 de outubro.
Premiações para o Simulado Saeb 2025:
Os melhores colocados por turma do 5º ano, 9º ano e 3ª série (condicionado à participação mínima de 80% da turma):
Sorteio de um estudante por turma - R$ 1 mil, condicionado à participação no simulado e à presença mínima de 80% da turma.
Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom