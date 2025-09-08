Terça, 09 de Setembro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Período para aplicação do Simulado Saeb nas escolas da Rede Estadual começa nesta segunda (8)

O Simulado Saeb 2025 começa a ser aplicado nesta segunda-feira (8/9) nas escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. O período para a realização...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/09/2025 às 10h48
Período para aplicação do Simulado Saeb nas escolas da Rede Estadual começa nesta segunda (8)
-

O Simulado Saeb 2025 começa a ser aplicado nesta segunda-feira (8/9) nas escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. O período para a realização segue até 18 de setembro e tem como objetivo preparar os estudantes para a prova oficial do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrerá em outubro.

Além de apoiar a aprendizagem, a iniciativa é contemplada pelo Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha e garante premiação em dinheiro para os estudantes com melhor desempenho e sorteio por participação. O primeiro colocado de todas as turmas receberá R$ 2 mil; o segundo, R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 500. Haverá ainda o sorteio de R$ 1 mil entre os participantes de cada turma, desde que ao menos 80% dos colegas façam a prova.

“A realização do simulado é um momento essencial de preparação. A partir dele os estudantes poderão treinar para a prova oficial, refletindo sobre sua aprendizagem e mostrando seu potencial. Queremos que cada jovem se sinta valorizado no processo”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Como será a aplicação

O simulado será composto por provas de Língua Portuguesa e Matemática, aplicadas aos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, em turmas regulares. Além dos testes, estudantes do 5º e 9º anos e do Ensino Médio responderão a questionários contextuais que auxiliam no diagnóstico educacional.

A aplicação para as turmas participantes ocorrerá em um único dia, com duração de 2h30, contemplando as duas disciplinas e os questionários. A exceção é o 2º ano do Fundamental: as provas serão divididas em dois dias – um para Língua Portuguesa e outro para Matemática, cada um com 1h20.

As provas impressas foram enviadas às escolas com protocolos simplificados, e os tutoriais detalhados de aplicação já estão disponíveis no canal da TV Seduc RS e na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), na área de diretores.

Os resultados do simulado serão analisados pela Secretaria da Educação (Seduc), pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e pelas escolas. O Saeb 2025 será realizado entre 20 e 31 de outubro.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Competição reuniu estudantes de 14 países da América Latina

Educação Há 9 horas

MinC e MEC lançam arte e cultura nas escolas de tempo integral

Governo lançará edital para que estados inscrevam projetos

 -
Educação Há 16 horas

Registro no sistema Escola RS é obrigatório para premiações do Simulado Saeb

Para garantir a validação da participação dos estudantes no Simulado Saeb 2025 , os professores responsáveis pela aplicação precisam realizar o re...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Educação Há 2 dias

Jovens de 9 países participam de curso de pesquisas oceânicas no Rio

Escola de Verão 2025 começa nesta segunda-feira

 © Arquivo Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
14° Sensação
1.85 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.57mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
26° 10°
Domingo
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Disputa entre governo e oposição marca depoimento de Lupi na CPMI do INSS
Justiça Há 4 horas

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
Geral Há 4 horas

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova campanha de conscientização sobre doença canina
Educação Há 7 horas

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,01%
Euro
R$ 6,38 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,539,93 +0,82%
Ibovespa
141,791,58 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias