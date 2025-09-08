Período para aplicação do Simulado Saeb nas escolas da Rede Estadual começa nesta segunda (8)

O Simulado Saeb 2025 começa a ser aplicado nesta segunda-feira (8/9) nas escolas da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. O período para a realização segue até 18 de setembro e tem como objetivo preparar os estudantes para a prova oficial do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorrerá em outubro.

Além de apoiar a aprendizagem, a iniciativa é contemplada pelo Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha e garante premiação em dinheiro para os estudantes com melhor desempenho e sorteio por participação. O primeiro colocado de todas as turmas receberá R$ 2 mil; o segundo, R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 500. Haverá ainda o sorteio de R$ 1 mil entre os participantes de cada turma, desde que ao menos 80% dos colegas façam a prova.

“A realização do simulado é um momento essencial de preparação. A partir dele os estudantes poderão treinar para a prova oficial, refletindo sobre sua aprendizagem e mostrando seu potencial. Queremos que cada jovem se sinta valorizado no processo”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Como será a aplicação

O simulado será composto por provas de Língua Portuguesa e Matemática, aplicadas aos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, em turmas regulares. Além dos testes, estudantes do 5º e 9º anos e do Ensino Médio responderão a questionários contextuais que auxiliam no diagnóstico educacional.

A aplicação para as turmas participantes ocorrerá em um único dia, com duração de 2h30, contemplando as duas disciplinas e os questionários. A exceção é o 2º ano do Fundamental: as provas serão divididas em dois dias – um para Língua Portuguesa e outro para Matemática, cada um com 1h20.

As provas impressas foram enviadas às escolas com protocolos simplificados, e os tutoriais detalhados de aplicação já estão disponíveis no canal da TV Seduc RS e na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), na área de diretores.

Os resultados do simulado serão analisados pela Secretaria da Educação (Seduc), pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e pelas escolas. O Saeb 2025 será realizado entre 20 e 31 de outubro.