Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais

Em uma ação voltada à saúde e à segurança viária, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/09/2025 às 18h33
Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Iniciativa busca identificar fatores de risco e reduzir acidentes nas rodovias do Estado -Foto: Divulgação PRF

Em uma ação voltada à saúde e à segurança viária, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) assinaram, na sexta-feira (6/9), um protocolo de intenções para realizar diagnósticos de saúde em motoristas profissionais que circulam pelas rodovias federais no Rio Grande do Sul. A iniciativa busca identificar fatores de risco, reduzir acidentes e subsidiar políticas públicas que promovam a saúde e a prevenção de sinistros de trânsito.

Parceria em prol da saúde dos motoristas

A parceria mútua prevê a execução de uma análise abrangente da situação de saúde dos motoristas, incluindo avaliação toxicológica para detecção do uso recente de substâncias psicoativas. Também serão coletados dados e evidências que subsidiem ações de prevenção de sinistros de trânsito e a formulação de políticas públicas voltadas à saúde e à segurança viária.

O protocolo terá vigência de 60 meses (cinco anos), contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante celebração de aditivo. O acerto foi firmado pela secretária-adjunta da pasta, Ana Costa, pelo superintendente regional da PRF, Fabrício Rodrigues, e pela Gerente de Projetos e Laboratórios da Unisinos, Mercedes Lamberty.

A expectativa é que a execução deste plano de trabalho contribua significativamente para a redução de óbitos por causas externas e para a promoção de comportamentos saudáveis entre motoristas profissionais. O diagnóstico de saúde dessa população fornecerá dados essenciais para a construção de políticas públicas eficazes, beneficiando diretamente os trabalhadores das estradas e a sociedade gaúcha como um todo.

Ação integrada

A PRF, por meio de seu Núcleo de Segurança Viária, será responsável pela organização das ações, incluindo a definição dos locais e a abordagem aos motoristas. Já a SES ficará encarregada da articulação com os municípios envolvidos.

A Unisinos, por sua vez, fará a capacitação dos pesquisadores, a coleta e a análise das amostras biológicas. As análises laboratoriais serão financiadas com recursos de órgãos de fomento à pesquisa.

Histórico da parceria

Desde novembro de 2023, a SES, por meio da Seção de Política Estadual de Saúde do Homem, tem apoiado o Núcleo de Segurança Viária da PRF na realização de comandos de saúde voltados a caminhoneiros nas rodovias federais do Estado. Até o momento, já foram abordados 365 motoristas, além de ajudantes e parceiras. Nesses comandos, são oferecidos serviços como:

  • Orientações de saúde

  • Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis

  • Vacinação

  • Aferição de pressão arterial, glicemia, peso, altura e circunferência abdominal

  • Avaliação de percentual de gordura corporal e odontológica

  • Coleta de saliva para análise de substâncias psicoativas

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 1 hora

Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) emitiu, nesta semana, uma nota informativa aos municípios recomendando o reforço das med...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 5 horas

Cuidado integral ginecológico prioriza saúde da mulher

Acompanhamento da saúde feminina envolve prevenção, monitoramento contínuo e manejo de condições comuns, como endometriose, SOP, miomas e transform...
Saúde Há 5 horas

Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico

Doença tem atingido principalmente crianças abaixo de 2 anos
Saúde Há 12 horas

Assistência ao parto avança no Brasil, mas pré-natal ainda preocupa

Dados fazem parte da Pesquisa Nascer no Brasil 2, feita pela Fiocruz
Saúde Há 1 dia

Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Fabricantes comunicaram não ter produzido tais lotes

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
2.41 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
Educação Há 24 minutos

Governo apresenta ações do Programa Alfabetiza Tchê para o segundo semestre
Saúde Há 54 minutos

Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção
Geral Há 1 hora

Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Geral Há 2 horas

Rio teve um dia de sol forte, mas no final de semana tempo muda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,10%
Euro
R$ 6,34 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,703,29 -0,09%
Ibovespa
142,640,14 pts 1.17%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias