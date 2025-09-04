Quinta, 04 de Setembro de 2025
Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Fabricantes comunicaram não ter produzido tais lotes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 20h03

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (4), a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e um outro lote de Opdivo , remédio usado no tratamento de câncer.

De acordo com a agência reguladora, está proibida a venda, distribuição e uso do lote 082024 do Mounjaro .

Este lote foi produzido por uma empresa desconhecida após a Eli Lilly, fabricante do medicamento, ter comunicado a Anvisa que não produziu o lote citado.

O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida , por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos. A Anvisa foi informada do caso pela Bristol-Myers Squibb, fabricante do remédio.

A Anvisa informa que, por serem produtos falsificados, "não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade".

"Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese", alerta.

Quem identificar os lotes falsos pode informar a Anvisa pelos canais de atendimento .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
