Quinta, 04 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Governo destina R$ 765 mil para reforma do telhado do hospital de Jaguari

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), destinou R$ 765.530,88 para o Hospital de Caridade de Jaguari (HCJ). A titular da SES, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/09/2025 às 12h18
Governo destina R$ 765 mil para reforma do telhado do hospital de Jaguari
A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina o montante para a instituição na quarta-feira (3/9) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), destinou R$ 765.530,88 para o Hospital de Caridade de Jaguari (HCJ). A titular da SES, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), a portaria que destina o montante para a reforma do forro e do telhado da instituição, localizada na região Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, onde o governo estadual também se faz presente. O recurso havia sido anunciado em 15 agosto pelo vice-governador Gabriel Souza, durante a visita que fez ao município.

O ato de assinatura da portaria teve a participação de representantes da Prefeitura de Jaguari, do HCJ e do Instituto Riograndense de Desenvolvimento Social Integrado (Irdesi), entidade mantenedora do hospital. Parte do telhado do hospital ainda é composta por telhas da construção original, ocorrida na década de 1940. Com o aumento da frequência de ventanias, chuvas intensas e granizo, diversas telhas têm sido danificadas, provocando infiltrações.

“Essa obra é importante para a segurança da equipe e dos pacientes do hospital”, destacou Arita, que também elogiou os serviços prestados pelo HCJ, em especial nos leitos de cuidados prolongados, considerado um dos melhores serviços do Estado na área.

Governo do Estado em Jaguari

A atenção primária em saúde de Jaguari também recebeu recursos do governo estadual. Em maio, Arita inaugurou a nova estrutura da Estratégia de Saúde da Família Rivera , que integra a Rede Bem Cuidar e foi reformada com R$ 176,5 mil do programa Avançar Mais na Saúde. A reforma incluiu pintura interna e externa, nova passarela de acesso e calçada com acessibilidade, proporcionando um atendimento mais acolhedor à população.

“Sempre tivemos as portas abertas na SES e em todo o governo do Estado, que tem sido parceiro na busca de soluções para Jaguari e para os municípios”, reforçou o prefeito Igor Tambara. Na avaliação dele, o HCJ está se preparando para crescer e ampliar os serviços oferecidos para a população do município e da região.

Hospital de Caridade de Jaguari

O HCJ conta com 52 leitos de internação, 25 deles destinados à unidade de cuidados prolongados, uma das maiores do Estado, que oferece serviços de reabilitação motora e cuidados paliativos a pacientes dos 33 municípios que compõem a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com sede em Santa Maria.

Os serviços do HCJ ainda incluem um pronto socorro 24 horas, internações, cirurgias, eletrocardiogramas, mamografias e raio-x, além de consultas em telemedicina na área de psiquiatria para os municípios da 4ª CRS.

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Secom

 Participantes ressaltaram importância do hospital e projetaram melhorias para a população -Foto: Ascom SES
