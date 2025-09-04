Quinta, 04 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Coventry e Alan Buerger Solicitam Extinção de Processo da Abacus

Moção ressalta que as alegações da Abacus não têm mérito, pois a Lapetus, sua principal provedora de dados de expectativa de vida, fechou suas port...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 10h19

FORT WASHINGTON, Pa., Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coventry First LLC ("Coventry") e seu Co-Fundador e Presidente Executivo, Alan H. Buerger, anunciaram hoje que deram entrada em uma Moção de Indeferimento do processo da Abacus Global Management, Inc. ("Abacus") no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Médio da Flórida em 29 de agosto de 2025. A completa Moção de Extinção do Processo pode ser encontrada aqui.

Na moção, a Coventry e o Sr. Buerger expressam sua opinião de que o processo da Abacus é um esforço para silenciar um debate protegido pela constituição. Destaques da Moção:

"A Primeira Emenda expressa 'um profundo compromisso nacional com o princípio de que o debate sobre questões públicas deve ser desinibido, vigoroso e aberto'. No entanto, a Abacus está tentando reverter esse princípio. Diante de críticas sobre sérios problemas da sua própria autoria, a Abacus entrou com esse processo sem mérito para amordaçar aqueles que destacaram a verdade ou expressaram suas opiniões constitucionalmente protegidas. Isso não pode acontecer."

A Moção também destaca que a Abacus investiu e confiou profundamente na Lapetus Solutions, Inc. ("Lapetus") como a principal provedora dos dados de expectativa de vida — mas a Lapetus anunciou publicamente que encerrou todas as operações no dia 31 de agosto de 2025. Este acontecimento ressalta as preocupações levantadas em relação às práticas da Abacus e a importância do debate aberto sobre a indústria de seguros em vida.

"O processo da Abacus é uma tentativa de silenciar um debate vigoroso sobre questões importantes que afetam a indústria de seguro em vida, incluindo a confiabilidade das estimativas de expectativa de vida", disse Buerger. "Divulgações transparentes promovem os interesses dos investidores, reguladores e do mercado de seguro em vida como um todo, e a Primeira Emenda protege o direito de expressar opiniões e preocupações, particularmente em assuntos de interesse público."

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida. Há mais de 20 anos, impulsionamos o setor e expandimos as oportunidades para os segurados de vida. A profunda experiência da Coventry, combinada com um determinado compromisso com os direitos do consumidor faz da Coventry a clara líder de mercado, uma posição que usamos para elevar os padrões da indústria e expandir a escolha do consumidor. Até o momento, entregamos mais de US $6 bilhões a segurados que não precisam mais de suas apólices. Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com.

FONTE Coventry


Contato com a Mídia: Parceiros Prosek da Coventry Andy Merrill/Kiki Tarkhan [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9523401)
