Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (3/9), convênio com a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, para a realização de obras ...

Por: Rafael Piasecki Fonte: Secom RS
04/09/2025 às 00h03 Atualizada em 04/09/2025 às 01h49
Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito
Participantes ressaltaram importância do hospital e projetaram melhorias para a população -Foto: Ascom SES

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (3/9), convênio com a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, para a realização de obras que viabilizarão a implantação do setor de diagnóstico por imagem na instituição. O investimento estadual é de R$ 910 mil, com contrapartida de R$ 336 mil por parte do hospital.

O projeto prevê reforma do subsolo, ampliação de parte do pavimento térreo e conclusão do primeiro pavimento, totalizando mais de 950 metros quadrados de área construída – sendo 317 metros quadrados de ampliação. A nova estrutura permitirá a oferta de exames como tomografia, ultrassonografia e endoscopia, qualificando os serviços de diagnóstico e ampliando a capacidade de atendimento à população da região.

Durante a videoconferência de assinatura do convênio, a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou o compromisso do governo com a qualificação da rede hospitalar. “O hospital já faz muito, e queremos continuar investindo para fazer ainda mais”, afirmou. A secretária também anunciou a futura abertura de um ambulatório de especialidades em urologia, com atendimento de litotripsia – tratamento não invasivo que utiliza ondas sonoras para fragmentar cálculos renais ou do trato urinário.

“Temos o apoio do governo para seguir melhorando cada vez mais”, disse o prefeito de Rodeio Bonito, Paulo Duarte. O presidente da Associação Hospitalar São José, Moisés Tomazoni, ressaltou o impacto regional da iniciativa. “Estamos possibilitando a abertura de serviços que antes exigiam deslocamentos de até 300 quilômetros”, exemplificou, citando o ambulatório de dermatologia, que iniciou atendimentos nesta quarta.

Programa Assistir ampliou repasses em mais de 400%

O Hospital São José é referência para 11 municípios da região Norte do Rio Grande do Sul, especialmente nos atendimentos de urgência e emergência, com destaque para a área de traumatologia. Atualmente, a instituição conta com 51 leitos, sendo 39 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde a implantação do Programa Assistir, em 2021, os repasses estaduais ao hospital aumentaram 404,4%. Antes do programa, o valor anual era de aproximadamente R$ 1 milhão. Atualmente, a instituição recebe cerca de R$ 5,3 milhões por ano, fortalecendo sua capacidade de atendimento e infraestrutura.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 9 horas

Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio,...

 O novo tomógrafo vai qualificar o atendimento de média e alta complexidade na Região Metropolitana -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão

A secretária da Saúde, Arita Bergamann, participou, na quarta-feira (3/9), do ato de entrega de um novo equipamento de tomografia computadorizada p...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 11 horas

Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília

Tipo sanguíneo é considerado doador universal

 Hospital Conceição, em Porto Alegre, é um dos maiores da rede pública no RS — Foto: Reprodução/RBS TV
Covid-19 Há 12 horas

Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por Covid-19 durante surto da doença

O primeiro óbito aconteceu na última quinta-feira (28). Também não foram divulgadas informações sobre a vítima, além de que ela não teria se vacinado.

 Imagem de lashkhidzetim no Freepik
Saúde Há 13 horas

Brasil lidera ranking de cirurgias plásticas

Dr. Matheus Lemos, cirurgião plástico, reforça que a decisão pela transformação deve ser acompanhada de autoconhecimento, e não de pressões externas

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
18° Sensação
2.03 km/h Vento
78% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Grêmio Há 58 minutos

Grêmio surpreende e anuncia Willian, ex-Chelsea
Anatel Há 1 hora

Anatel obriga todas as operadoras de telefonia a usarem sistema contra telemarketing
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS
Saúde Há 3 horas

Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito
Câmara Há 3 horas

Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,19%
Euro
R$ 6,37 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,703,76 -1,25%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias