Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela

Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, para a implantação de um ambulatório do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS).

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual, executado pela Secretaria da Saúde (SES), que oferece atendimento ambulatorial multiprofissional qualificado e especializado a pessoas idosas classificados como frágeis e/ou com diagnóstico de demência, conforme indicação da atenção básica.

Atendimento especializado

O objetivo é oferecer melhor qualidade de vida e suporte aos pacientes, assim como o manejo de situações complexas e o cuidado compartilhado com a atenção primária à saúde. O programa também busca reduzir as hospitalizações e as filas de espera de idosos na atenção especializada.

No caso de Tenente Portela, o serviço estará disponível para pacientes do local e dos demais municípios que integram a 15ª Região de Saúde do Estado, que abrange uma população de aproximadamente 161 mil pessoas. Para oferecer o serviço, o hospital receberá R$ 130 mil mensais.