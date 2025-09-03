Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/09/2025 às 17h48
Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela
Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, para a implantação de um ambulatório do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS).

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual, executado pela Secretaria da Saúde (SES), que oferece atendimento ambulatorial multiprofissional qualificado e especializado a pessoas idosas classificados como frágeis e/ou com diagnóstico de demência, conforme indicação da atenção básica.

Atendimento especializado

O objetivo é oferecer melhor qualidade de vida e suporte aos pacientes, assim como o manejo de situações complexas e o cuidado compartilhado com a atenção primária à saúde. O programa também busca reduzir as hospitalizações e as filas de espera de idosos na atenção especializada.

No caso de Tenente Portela, o serviço estará disponível para pacientes do local e dos demais municípios que integram a 15ª Região de Saúde do Estado, que abrange uma população de aproximadamente 161 mil pessoas. Para oferecer o serviço, o hospital receberá R$ 130 mil mensais.


Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O novo tomógrafo vai qualificar o atendimento de média e alta complexidade na Região Metropolitana -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão

A secretária da Saúde, Arita Bergamann, participou, na quarta-feira (3/9), do ato de entrega de um novo equipamento de tomografia computadorizada p...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília

Tipo sanguíneo é considerado doador universal

 Hospital Conceição, em Porto Alegre, é um dos maiores da rede pública no RS — Foto: Reprodução/RBS TV
Covid-19 Há 4 horas

Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por Covid-19 durante surto da doença

O primeiro óbito aconteceu na última quinta-feira (28). Também não foram divulgadas informações sobre a vítima, além de que ela não teria se vacinado.

 Imagem de lashkhidzetim no Freepik
Saúde Há 5 horas

Brasil lidera ranking de cirurgias plásticas

Dr. Matheus Lemos, cirurgião plástico, reforça que a decisão pela transformação deve ser acompanhada de autoconhecimento, e não de pressões externas

Imagem asier_relampagoestudio Freepik
Saúde Há 5 horas

Saúde da mulher: Clínica Mayapur alia ciência e acolhimento

Com foco no cuidado integral da saúde da mulher, clínica médica especializada em ginecologia alia tecnologia, cirurgias minimamente invasivas e ter...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Senado Federal Há 25 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 25 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 25 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,33%
Euro
R$ 6,36 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,632,66 +0,70%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias