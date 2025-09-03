Quarta, 03 de Setembro de 2025
Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por Covid-19 durante surto da doença

O primeiro óbito aconteceu na última quinta-feira (28). Também não foram divulgadas informações sobre a vítima, além de que ela não teria se vacinado.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: G1 RS
03/09/2025 às 14h57
Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por Covid-19 durante surto da doença
Hospital Conceição, em Porto Alegre, é um dos maiores da rede pública no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

O Hospital Conceição, em Porto Alegre, confirmou, nesta quarta-feira (3), a segunda morte por Covid-19 em razão do surto da doença que o local enfrenta desde agosto. A vítima morreu na segunda-feira (1º). Mais detalhes não foram divulgados pelo hospital.

O primeiro óbito aconteceu na última quinta-feira (28). Também não foram divulgadas informações sobre a vítima, além de que ela não teria se vacinado.

O surto foi confirmado pela instituição na segunda-feira e atinge tanto pacientes quanto funcionários. Segundo o hospital, 62 pacientes e cinco funcionários testaram positivo para o vírus desde que o monitoramento começou, em 16 de agosto. Nesta quarta, há 19 pacientes com a doença internados. Os funcionários foram afastados das suas funções para tratamento e os pacientes estão em isolamento.

A direção do hospital afirma que a cepa que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa. Ela foi identificada quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios. Testes confirmaram que elas estavam contaminadas pelo vírus da doença.

Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição: as visitas estão restritas (cada paciente pode ter apenas um acompanhante), e todos os visitantes precisam usar máscaras, que estão sendo fornecidas pelo hospital.

A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre também acompanha a situação.

© Tomaz Silva/Agência Brasil
