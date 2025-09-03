Brasil lidera ranking de cirurgias plásticas

Entre as principais cirurgias corporais estéticas mais realizadas no Brasil em 2024 estão a lipoaspiração, o aumento de mama e a abdominoplastia, segundo a pesquisa internacional sobre procedimentos estéticos/cosméticos da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em português.

A lipoaspiração respondeu por 12,3% dos procedimentos, totalizando 289.766 intervenções, seguida pelo aumento de mama, com 9,9% e 232.593 procedimentos, e pela abdominoplastia, com 8,2% e 192.961 cirurgias. O levantamento aponta que o Brasil foi o país com o maior número de procedimentos cirúrgicos estéticos em 2024, com mais de 2,3 milhões de procedimentos.

Dr. Matheus Lemos, médico e cirurgião plástico, observa que esses procedimentos são populares por tratarem áreas do corpo diretamente ligadas à autoestima, e a busca por resultados rápidos, aliados a avanços na medicina e maior segurança cirúrgica, também contribuem para essa procura constante.

"A lipoaspiração ajuda a remodelar o contorno corporal, enquanto o aumento das mamas está relacionado à feminilidade e proporção corporal, e a abdominoplastia oferece uma solução para flacidez abdominal, especialmente após gestações ou grandes perdas de peso", afirma o cirurgião plástico.

O especialista também analisa o crescimento de abordagens como Mommy Makeover — conjunto de cirurgias voltadas a restaurar o corpo da mulher após a maternidade. Segundo o relatório da ISAPS, cada cirurgião plástico realizou, em média, 26,8 procedimentos do tipo no ano passado.

"Geralmente, o Mommy Makeover envolve abdominoplastia, lipoaspiração e cirurgia das mamas (aumento, lifting ou redução), e tem ganhado destaque por oferecer uma abordagem integrada, com foco tanto na estética quanto no bem-estar físico e emocional, promovendo uma recuperação mais rápida e resultados personalizados", explica o médico.

Personalização e individualidade do paciente no planejamento cirúrgico

O cirurgião plástico pontua que cada corpo é único e, portanto, a personalização no planejamento cirúrgico é essencial para os resultados e a satisfação do paciente. "Ao compreender as expectativas, as limitações anatômicas e o estilo de vida do paciente, é possível planejar procedimentos mais eficazes e seguros, o que aumenta a satisfação com os resultados e fortalece a confiança e a relação médico-paciente", conta.

Com o crescimento das redes sociais, muitos pacientes chegam ao consultório com referências visuais, e o cirurgião precisa lidar com essas expectativas, mantendo o foco na naturalidade e nas características únicas de cada corpo. "As referências podem ser úteis para compreender o gosto estético do paciente, mas é necessário esclarecer que cada corpo tem sua anatomia, proporções e limitações. O objetivo é realçar o que há de melhor em cada pessoa, garantindo harmonia em vez de padronização", comenta o especialista.

Para Dr. Matheus Lemos, o diálogo é o primeiro passo para orientar os pacientes na escolha do procedimento mais adequado, diante das diversas possibilidades de intervenção estética.

"Uma avaliação clínica completa, aliada à escuta ativa das queixas e expectativas do paciente e à realização de exames complementares, é fundamental para indicar o melhor caminho", pontua.

De acordo com o especialista, antes de realizar uma cirurgia corporal, é fundamental identificar a real motivação para o procedimento: "Nem sempre o procedimento desejado pelo paciente é o mais indicado, e cabe ao cirurgião explicar isso com clareza e ética, sempre priorizando a segurança e a expectativa individual de cada paciente".

Dr. Matheus Lemos reforça que a cirurgia plástica é uma decisão séria, que deve ser tomada pelo paciente e para ele, e não por pressões externas ou tendências momentâneas. "É fundamental escolher um profissional qualificado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), fazer perguntas, compreender os riscos, o procedimento e o pós-operatório, e discutir possíveis resultados para que ambos tenham expectativas realistas", alerta.

Segundo a American Society of Plastic Surgeons (ASPS), Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em português, as principais tendências de cirurgia plástica para 2025 incluem ajustes sutis nos seios e nádegas, implantes mamários de aparência natural, contorno corporal e definição da cintura, além da demanda crescente por procedimentos cirúrgicos estéticos.

"A cirurgia plástica pode resgatar a autoestima, promover bem-estar e transformar a forma como uma pessoa se enxerga e como é vista pelo outro. No entanto, é fundamental que essa transformação venha acompanhada de autoconhecimento, responsabilidade e um olhar cuidadoso para a saúde física e emocional. A beleza verdadeira é aquela que respeita a individualidade e caminha junto com equilíbrio", conclui Dr. Matheus Lemos.

Para mais informações, basta acessar: https://drmatheuslemos.com.br/