Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde da mulher: Clínica Mayapur alia ciência e acolhimento

Com foco no cuidado integral da saúde da mulher, clínica médica especializada em ginecologia alia tecnologia, cirurgias minimamente invasivas e ter...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/09/2025 às 13h47
Saúde da mulher: Clínica Mayapur alia ciência e acolhimento
Imagem asier_relampagoestudio Freepik

A Clínica Mayapur atua em saúde ginecológica integral, com foco na preservação da fertilidade e no tratamento de condições como endometriose, dor pélvica, miomas, papilomavírus humano (HPV), menopausa e climatério.

A abordagem reúne tecnologias como cirurgia robótica, procedimentos a laser e terapias complementares, associadas a um planejamento individualizado para prevenção, manejo de sintomas e manutenção da qualidade de vida das pacientes.

A Dra. Michelle Penna, médica ginecologista da Clínica Mayapur, explica que o olhar integrado e assertivo sobre a medicina da mulher tem como objetivo diferenciar a abordagem da clínica da ginecologia tradicional.

"A ginecologia convencional está muito atrelada a protocolos. Na Mayapur, os atendimentos equilibram ciência e acolhimento por meio de escuta ativa, com acompanhamento contínuo e integrado em todas as fases da vida da mulher, buscando prevenir problemas futuros", comenta a ginecologista.

Dr. Marcos Chacon Jr, também médico ginecologista da clínica, ressalta que uma das características da abordagem adotada é o uso de tecnologia nos tratamentos ginecológicos.

"As principais inovações oferecidas atualmente são os tratamentos para HPV com laser, o uso de lasers e radiofrequências para melhora de ressecamento vaginal no climatério, os tratamentos para atrofia genital na menopausa, o tratamento de endometriose com cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, todas minimamente invasivas", detalha o médico.

Entre as práticas complementares no cuidado da saúde feminina incorporadas pela Clínica Mayapur estão fisioterapia, acupuntura, acompanhamento nutricional e orientações para mudança de estilo de vida, associadas a exames detalhados realizados no consultório, como a colposcopia.

"Nós entendemos que a saúde feminina melhora quando a ciência e a sensibilidade caminham juntas. Por isso, buscamos práticas complementares com embasamento científico e que sejam implementadas de forma criteriosa para ampliar os resultados clínicos e assim favorecer o equilíbrio integral da mulher, fortalecendo a saúde da paciente de forma física, psíquica e emocional", declara a Dra. Michelle Penna.

Tratamentos para condições ginecológicas específicas

As lesões relacionadas ao HPV são tratadas de forma minimamente invasiva, utilizando avaliação microscópica e laser, e o procedimento é realizado em consultório, permitindo que a paciente mantenha sua rotina.

"Nós sabemos que a mulher, ao receber o diagnóstico de uma doença relacionada ao HPV, sofre muito com uma queda da autoestima e uma sensação de culpa. Por isso, os tratamentos oferecidos consideram que a paciente resolva as suas intercorrências, tanto físicas quanto psicológicas", conta a ginecologista.

O atendimento da Clínica Mayapur para dor pélvica e endometriose é estruturado de forma integrada, combinando tratamento clínico com fisioterapia, acupuntura e técnicas modernas de cirurgia ginecológica. O Dr. Marcos Chacon Jr destaca que o objetivo é atuar de forma completa no manejo da dor e na remoção das lesões por meio de tecnologias, como a cirurgia robótica.

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil vivem com endometriose. A entidade ressalta ainda que a doenção está entre as principais causas de infertilidade, atingindo de 30% a 50% das pacientes diagnosticadas.

"Olhamos para esses desejos, oferecendo tecnologias associadas a um planejamento integral do tratamento, seja na contracepção, no aconselhamento médico, ou na ação, para que a paciente trate alguma doença que possa estar atrapalhando a fertilidade, como miomas ou endometriose", afirma o médico.

O ginecologista destaca que a preservação da fertilidade está relacionada ao desejo de planejar uma gravidez para o futuro. Segundo ele, a cirurgia robótica oferece maior precisão e menor invasividade, o que permite uma melhor preservação de tecidos.

Em relação ao climatério e a menopausa, a Dra. Michelle Penna informa que é oferecido para a paciente um acolhimento e, principalmente, a explicação de tratamentos modernos, como em relação à terapia de reposição hormonal e o laser para ressecamento vaginal.

"Tudo o que é oferecido para essa paciente busca unir a ciência e o cuidado, com respeito à singularidade das pacientes que estão nessas passagens da vida, com foco em garantir que elas retomem a sua autoestima, melhorando a saúde e o bem-estar", reforça a especialista.

Para saber mais, basta acessar: https://mayapur.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital Conceição, em Porto Alegre, é um dos maiores da rede pública no RS — Foto: Reprodução/RBS TV
Covid-19 Há 50 minutos

Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por Covid-19 durante surto da doença

O primeiro óbito aconteceu na última quinta-feira (28). Também não foram divulgadas informações sobre a vítima, além de que ela não teria se vacinado.

 Imagem de lashkhidzetim no Freepik
Saúde Há 2 horas

Brasil lidera ranking de cirurgias plásticas

Dr. Matheus Lemos, cirurgião plástico, reforça que a decisão pela transformação deve ser acompanhada de autoconhecimento, e não de pressões externas

Saúde Há 20 horas

RJ: dobram atendimentos de crianças com sintomas de covid-19 nas UPAS

Também aumentaram as solicitações de leitos pediátricos

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio

Inca, Into e INC receberão reforço de profissionais e recursos

 O Hospital Bruno Born, em Lajeado, modernizou sua estrutura com um repasse de R$ 16,3 milhões -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom
Saúde Há 22 horas

Estado investe R$ 86 milhões na Região dos Vales por meio do Avançar Mais na Saúde

Desde a primeira fase, o governo do Estado, por meio do programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 86,5 milhões (considerando valores já executados...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
4.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 1 minuto

Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista
Câmara Há 1 minuto

Câmara inicia sessão de votações; acompanhe
Economia Há 1 minuto

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
Tecnologia Há 16 minutos

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes
Senado Federal Há 16 minutos

Moro afirma que Senado preserva essência da Lei da Ficha Limpa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,18%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,105,61 +0,93%
Ibovespa
139,703,45 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias