RJ: dobram atendimentos de crianças com sintomas de covid-19 nas UPAS

Também aumentaram as solicitações de leitos pediátricos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 19h27

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou nesta terça-feira (2) a nova edição do Panorama Covid-19, que indica aumento em três dos oito indicadores precoces da saúde, com tendência de crescimento nas últimas quatro semanas.

São eles: testes rápidos de covid-19 analisados em laboratórios particulares; número de atendimentos de crianças com síndrome gripal em unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e solicitações de leitos pediátricos.

No intervalo entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, a taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios Dasa era de 9,5% . Em agosto, entre os dias 17 e 23 de agosto, o índice subiu para 14,5% .

O levantamento também aponta que, entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram atendimento numa UPA com sintomas da covid-19 . Durante o mês de agosto, entre os dias 17 e 23, o número passou para 1.182 .

No mesmo período, as solicitações de leitos pediátricos subiram de 192 para 280 .

“Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia”, alertou a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
