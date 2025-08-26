Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula defende regulação de big techs durante reunião ministerial

Para o presidente, big techs são "patrimônio americano, não nosso"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/08/2025 às 13h38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (26) que as grandes empresas de tecnologia norte-americanas, conhecidas como big techs, são “patrimônio americano, mas não são nosso patrimônio”. De acordo com Lula, quem quiser atuar no Brasil tem que seguir a legislação nacional.

A declaração ocorre horas após o presidente norte-americano, Donald Trump, emitir nota defendendo a atuação de big techs e ameaçando impor ou aumentar as tarifas de países que adotem impostos ou regulem as atividades de empresas americanas de tecnologia.

“As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para eles. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio", disse o presidente durante abertura da segunda reunião ministerial de 2025.

"Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo e marítimo, na nossa floresta tem que prestar contas a nossa Constituição e a nossa legislação”, acrescentou.

Em discurso recente, Lula já afirmou que vai taxar grandes empresas norte-americanas de tecnologia .

No Brasil, discute-se a responsabilidade das plataformas em relação a conteúdos criminosos que circulam nas redes, que vão desde pedofilia e apologia à violência nas escolas , até defesa de golpe de Estado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, recentemente, que as plataformas devem ser responsabilizadas diretamente por postagens ilegais feitas por seus usuários .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 14 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula

Brasil cobra responsabilidade de Israel por ataque a hospital em Gaza

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 43 minutos

Dino dá 10 dias para Motta explicar trâmite do PL sobre adultização

Projeto foi aprovado em votação simbólica
Política Há 2 horas

CPMI convida ex-ministros da Previdência e ex-presidentes do INSS

Comissão aprova plano de trabalho por acordo entre oposição e governo
Política Há 2 horas

Governo federal muda slogan para "Do lado do povo brasileiro

Frase reafrima defesa da soberania e busca por justiça social

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Lula critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e defende cassação

Presidente classifica ações como traição à pátria

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias