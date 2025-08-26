Terça, 26 de Agosto de 2025
DR com Demori: Edinho Silva fala sobre Trump, democracia e rumos do PT

Presidente da legenda comenta desafios da reconstrução partidária

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/08/2025 às 08h23
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, é o convidado do próximo programa DR Com Demori . Na entrevista, o ex-prefeito de Araraquara (SP) reflete sobre as conquistas e os desafios que a legenda tem pela frente, especialmente diante do crescimento do fascismo no mundo. Além disso, Edinho comenta o impacto das políticas econômicas do governo Trump aplicadas ao Brasil. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (26), na TV Brasil .

Com início na militância em movimentos sociais ligados à igreja católica, Edinho Silva trilha uma carreira política em ascensão. Eleito novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), ele assume a legenda em um momento decisivo.

"Tenho dito que o desafio imediato, que é, no mínimo, uma luta de médio prazo, é a derrota do fascismo no Brasil", afirma.

Outro ponto destacado por Edinho é a necessidade de reconstruir a base do partido. "O PT precisa voltar a ter presença junto à nossa base social, junto às periferias, organização por local de trabalho e moradia. Ou seja, precisa voltar a 'nuclear'. Eu acho que isso enfraqueceu muito", diz.

Edinho também comenta as ofensivas do governo dos Estados Unidos contra o Brasil que, para ele, são preocupantes para a conjuntura global.

"O que me preocupa é que o Trump está semeando a terceira guerra mundial. Só que ela não será bélica, mas econômica. Ele vai provocar quebradeira em países com economias mais frágeis, menos diversificadas. Portanto, vai aumentar a pobreza no mundo. Porém, vai afetar uma parte da economia americana também", analisa.

Na entrevista ao DR Com Demori , o presidente do PT avalia que a democracia brasileira tem demonstrado sua resiliência, apesar das tentativas de golpe. "Mesmo com toda a nossa fragilidade do ponto de vista histórico, o Brasil tem instituições que funcionam", assegura.

Após a exibição na TV Brasil , o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC , e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

