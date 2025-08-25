Uso sustentável do bioma e monitoramento dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos estarão em debate na Expointer

A Expointer é a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento reúne expositores, produtores, empresários, técnicos e visitantes do Brasil e do exterior para apresentar inovações tecnológicas, tendências do agronegócio e fomentar negócios no setor agropecuário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Meio ambiente Há 11 horas Governo do Estado participa de painel em evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática O governo do Estado participou, nesta segunda-feira (25/8), do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e...

Meio ambiente Há 4 dias Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática O governo do Estado participará da Semana de Barragens – Damsweek 2025, evento nacional que ocorrerá entre 24 e 29 de agosto em Porto Alegre. Com o...

Meio ambiente Há 6 dias Leite defende preservação ambiental como pauta de união da sociedade em conferência do Cosud sobre Mata Atlântica “A preservação do meio ambiente é um tema que deve unir campo e cidade, jovens e idosos, todos os espectros políticos. Independentemente de votar e...

Meio ambiente Há 1 semana Governo entrega seis licenças ambientais à Corsan para ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no Estado Na manhã desta sexta-feira (15/8), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de P...