Paracergs define time de futebol PC para as Paralimpíadas Escolares durante Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders), realizou, no sábado (23/8), os jogos de futebol para pessoas com paralisia cerebral, válido pelo Paracergs, o Campeonato Escolar do Rio Grande do Sul. Disputado no Complexo MCM Esportes, em Cachoeirinha, o evento teve sua importância ampliada por ocorrer durante a 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência (PcD), celebrada no período de 21 a 28 de agosto.

O futebol PC é uma modalidade de futebol sete para pessoas com paralisia cerebral, acidente vascular cerebral ou alguma deficiência de origem neurológica. O esporte divide-se em três classes funcionais.

As classes

classe FT1: tem atletas com uma funcionalidade menor, ou seja, um comprometimento maior de membros, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores.

tem atletas com uma funcionalidade menor, ou seja, um comprometimento maior de membros, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. classe FT2: a classe intermediária, na qual se tem um comprometimento mediano de membros inferiores e superiores.

a classe intermediária, na qual se tem um comprometimento mediano de membros inferiores e superiores. classe FT3:é a de atletas com comprometimento mínimo dos membros.

Durante o sábado, o time que representará o Rio Grande do Sul foi definido por meio de partidas disputadas por atletas vindos de Caxias do Sul, Estrela, Feliz, Gravataí, Minas do Leão, Porto Alegre, Portão e Teutônia. Os melhores em campo são escolhidos individualmente e não por times, e juntos formam a equipe final. O grupo está classificado para as Paralimpíadas Escolares Nacionais, que ocorrerão em São Paulo, entre 19 e 28 de novembro.

Evento promove a inclusão por meio do esporte

Para além da parte competitiva, a profissional de educação física da Faders e técnica do time, Claudia Alfama, destaca a inclusão por meio do esporte e como ela se dá até mesmo dentro de cada modalidade esportiva: “Só no futebol PC, são três classes de diferentes pessoas que jogam ao mesmo tempo, com mobilidades diversas. O esporte tem efeito transformador na autoestima, independência e autonomia desses jovens.”

Claudia destaca, ainda, que nos últimos anos o paradesporto gaúcho deu um salto, estimulando o potencial dos estudantes. Ela afirma que, nos últimos oito anos, o Rio Grande do Sul se transformou num celeiro de atletas paradesportivos: “Nas Paralímpiadas Escolares, em 2010, começamos com quatro estudantes com deficiência no atletismo e hoje o Rio Grande do Sul tem estudantes com deficiência participando das diversas modalidades”, conclui a técnica.

Além de garantir visibilidade e estimular a atividade física entre os estudantes, o Paracergs permite que os atletas demonstrem habilidades no esporte, superando limites e tendo a oportunidade de disputar competições estaduais e nacionais. Chefe da delegação gaúcha nas Paralimpíadas Escolares, o assessor do Departamento do Esporte e Lazer, Amilton de Lima, exalta o paradesporto, destacando as grandes habilidades e histórias vistas tanto no Paracergs quanto em outras competições: “É muito emocionante ver de perto como o esporte e esses eventos fazem a diferença na vida de cada estudante e de suas famílias.”

Classificados se juntam à delegação histórica

Com expectativa de número recorde, o time do Futebol PC se junta à delegação gaúcha que irá às Paralimpíadas Escolares Nacionais, que deve ter 180 representantes de diversas modalidades. O número ultrapassa os 150 membros enviados no ano passado. Em julho, a SEL organizou o Paracergs nas modalidades de tênis de mesa, em Ivoti e badminton, em Portão.

Em abril, a SEL, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), atuou na organização da primeira etapa de provas seletivas para as Paralimpíadas Escolares, agora denominadas como Meeting Paralímpico. Na ocasião, Porto Alegre recebeu 335 atletas nas modalidades bocha, natação e atletismo.

Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

A Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ocorre, anualmente, entre os dias 21 e 28 de agosto. Criada pelas leis 14.414/1995 e 13.320/2009, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade aos conceitos de acessibilidade e inclusão, promovendo a conscientização da sociedade gaúcha sobre as potencialidades desse segmento social. O tema da celebração deste ano é "Lei Brasileira de Inclusão: Acessibilidade é abrir portas, incluir é manter portas abertas.”, e foi escolhido de forma participativa. A escolha tem um simbolismo especial: em 2025, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) — também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência — completa 10 anos.

Texto:Mariana Xavier e Vinicius Gaiger/ Ascom SEL

Edição: Secom