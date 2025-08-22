Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões

Jogos de volta das semifinais foram adiados por causa da previsão de instabilidade climática (Foto: Diones Roberto Becker)

Em decisão conjunta, a Primeira Liga e as diretorias dos times envolvidos nas semifinais das categorias aspirante e principal remarcaram as datas dos jogos de volta. O motivo é a previsão de fortes chuvas, tempestades e muito frio para esse final de semana.

No sábado (30/8), em Crissiumal, o Tupi receberá o São Cristóvão de Frederico Westphalen. Nos aspirantes, se enfrentam Pumas de Horizontina e São Cristóvão.

CMD Avante e Rio-Grandense de São José do Inhacorá entram em campo no domingo (31/8), em Boa Vista do Buricá. O duelo da categoria aspirante reúne CMD Avante e Associação Humaitá.

