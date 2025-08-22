Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões

Partidas acontecerão nos dias 30 e 31 deste mês

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/08/2025 às 20h46
Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões
Jogos de volta das semifinais foram adiados por causa da previsão de instabilidade climática (Foto: Diones Roberto Becker)

Em decisão conjunta, a Primeira Liga e as diretorias dos times envolvidos nas semifinais das categorias aspirante e principal remarcaram as datas dos jogos de volta. O motivo é a previsão de fortes chuvas, tempestades e muito frio para esse final de semana.

No sábado (30/8), em Crissiumal, o Tupi receberá o São Cristóvão de Frederico Westphalen. Nos aspirantes, se enfrentam Pumas de Horizontina e São Cristóvão.

CMD Avante e Rio-Grandense de São José do Inhacorá entram em campo no domingo (31/8), em Boa Vista do Buricá. O duelo da categoria aspirante reúne CMD Avante e Associação Humaitá.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Partida será jogo de ida da semifinal
Esportes Há 7 horas

São Paulo recebe festival esportivo inédito para pessoas trans

Jogos Nix Trans terão 600 participantes em volei, futsal e corrida

 Divulgação - Equipotel
Esportes Há 2 dias

Segmento fitness será um dos destaque da Equipotel 2025

Evento, que acontece em setembro no Expo Center Norte (SP), reúne novas marcas para mostrar como investir em bem-estar é um diferencial estratégico...
Esportes Há 3 dias

Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino

Título veio com vitória por 65 a 57 sobre Sampaio Basquete
Esportes Há 3 dias

Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Competição inédita na América do Sul reunirá atletas de 78 países

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
22° Sensação
2.07 km/h Vento
64% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 hora

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Justiça Há 1 hora

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Clima Há 1 hora

Previsão do tempo para próxima semana é de chuva e frio no RS
Adiamento Há 2 horas

Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões
Síntese Há 2 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,254,02 -0,12%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias