Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Partida será jogo de ida da semifinal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 18h10

A TV Brasil transmite neste domingo (24), às 10h, o jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri (SP), e promete fortes emoções entre as equipes, que chegam embaladas após vitórias decisivas na fase anterior.

No confronto que garantiu a vaga, o Palmeiras se recuperou da derrota por 3 a 2 no primeiro jogo contra o Flamengo e conseguiu uma virada no jogo de volta. Jogando em casa, o Alviverde venceu por 3 a 0.

Já o Cruzeiro, líder na fase classificatória, chegou à semifinal após superar o Bragantino. Depois do empate sem gols no jogo de ida, a Raposa venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibe jogos das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

>> Saiba como sintonizar

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil , traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play , via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

>> Assista também pela WebTV

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

São Paulo recebe festival esportivo inédito para pessoas trans

Jogos Nix Trans terão 600 participantes em volei, futsal e corrida

 Divulgação - Equipotel
Esportes Há 2 dias

Segmento fitness será um dos destaque da Equipotel 2025

Evento, que acontece em setembro no Expo Center Norte (SP), reúne novas marcas para mostrar como investir em bem-estar é um diferencial estratégico...
Esportes Há 3 dias

Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino

Título veio com vitória por 65 a 57 sobre Sampaio Basquete
Esportes Há 3 dias

Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Competição inédita na América do Sul reunirá atletas de 78 países
Esportes Há 3 dias

Brasil fecha Grand Prix de judô paralímpico da IBSA com título geral

Seleção conquistou dez medalhas no segundo dia de competições

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
27° Sensação
4.19 km/h Vento
50% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Economia Há 7 minutos

BNDES priorizará exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que tipifica como crime causar sofrimento a pessoa em razão de sua deficiência
Justiça Há 22 minutos

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação para reforma agrária à existência de infraestrutura mínima

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,196,54 +3,78%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias