Segmento fitness será um dos destaque da Equipotel 2025

Evento, que acontece em setembro no Expo Center Norte (SP), reúne novas marcas para mostrar como investir em bem-estar é um diferencial estratégico...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 11h55
Segmento fitness será um dos destaque da Equipotel 2025
Divulgação - Equipotel

O setor fitness segue em expansão no Brasil. Segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil (2024), o número de centros de atividades físicas quase triplicou na última década e a hotelaria acompanha esse movimento: uma pesquisa do Booking mostra que cresce a procura por hotéis com academia ou áreas voltadas ao bem-estar. Diante da alta demanda, a Equipotel, evento de hospitalidade da América Latina, recebe novas marcas do segmento, reforçando a discussão sobre a importância de investir em espaços modernos e bem equipados para o conforto dos hóspedes.

“A hospitalidade é o diferencial dos estabelecimentos no setor de hotelaria, mas do que se trata a hospitalidade? Atender bem não está apenas na forma como você se comunica, está também nos serviços, tecnologias e inovações que utiliza para recepcionar um visitante. Nosso objetivo é reunir todos os passos, da informação aos equipamentos, na Equipotel, fazendo do evento o ambiente ideal para antecipar tendências, trocar conhecimento e promover conexões com as referências do setor”, afirma Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

Evolução fitness

De acordo com a Technogym, uma das novas empresas expositoras do evento e especializada em equipamentos de ginástica e tecnologias digitais para fitness, esporte e saúde, essa é uma evolução natural da integração entre hospitalidade e bem-estar, por isso, a fabricante italiana tem investido em soluções específicas para o setor, como equipamentos fáceis de usar, com conteúdo digital personalizado e programas de treino sob medida para os hóspedes, com aplicativos que permitem continuar o treino em casa ou durante outras viagens.

“Entendemos que o bem-estar seja uma parte essencial da experiência de hospitalidade, contribuindo para a fidelização e satisfação dos hóspedes e para a diferenciação dos hotéis no mercado. A estrutura voltada para a prática de atividades físicas tem se tornado um fator decisivo na escolha da hospedagem porque o perfil do hóspede moderno está mais atento à saúde, performance e a continuidade de sua rotina mesmo durante viagens. Nesse cenário, hotéis que oferecem academias bem equipadas, com aparelhos modernos, conectados e fáceis de usar, saem na frente”, explica Maneco Carrano, diretor Comercial da Technogym.

O diretor destaca que as ferramentas digitais têm sido um dos principais vetores de transformação da experiência fitness no setor hoteleiro. Com ela, os treinos deixaram de ser uma atividade genérica para se tornar algo personalizado e integrado à rotina do hóspede.

O conceito de “wellness hospitality”, ou hospitalidade no bem-estar, acompanha um comportamento global que valoriza a saúde como parte fundamental da experiência de hospedagem. “Se antes saúde e lazer eram vistos como aspectos separados, hoje o hóspede espera que o hotel promova equilíbrio físico, mental e emocional durante toda a estadia”, finaliza Carrano.

Além das novidades apresentadas pela Technogym, os profissionais que visitarem o Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 16 e 19 de setembro, também irão conhecer as marcas fitness Movement, Life Fitness e RentV, entre outros diversos expositores de diferentes segmentos da hospitalidade na 62ª edição da Equipotel. O credenciamento é gratuito e pode ser feito on-line pelo site. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
