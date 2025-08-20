Governo do Estado realiza pagamento do programa Todo Jovem na Escola e do Auxílio Material Escolar da EJA

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta quarta-feira (20/8), o pagamento da parcela mensal do programa Todo Jovem na Escola (TJE). O investimento de R$ 12,2 milhões beneficia 75.163 estudantes da Rede Estadual, sendo 5.104 bolsas destinadas especificamente ao auxílio material escolar para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que se matricularam no segundo semestre de 2025.

Destinado aos alunos das escolas estaduais em situação de vulnerabilidade social, o TJE oferece auxílio financeiro para estimular a frequência escolar e a conclusão do Ensino Médio. Criado em 2021, o programa tem como objetivo principal combater a evasão escolar e apoiar os jovens na continuidade de seus estudos. Para ser contemplado, é necessário estar matriculado no Ensino Médio regular ou na modalidade EJA, pertencer a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até R$ 660, além de manter frequência mínima de 75% nas aulas. A seleção é automática, a partir das informações doCadÚnicoe da escola, sem necessidade de inscrição.