Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Competição inédita na América do Sul reunirá atletas de 78 países

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 19h20

Pela primeira vez na América do Sul, o Campeonato Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A 41ª edição da competição reunirá mais de 300 atletas de 78 países, entre eles o Brasil, que busca uma medalha inédita no Mundial.

Na disputa do conjunto, a amarelinha contará com Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A equipe brasileira vive um bom momento: em julho, o quinteto conquistou medalha de ouro inédita para o país no conjunto geral (soma das notas das séries cinco arcos e mista), na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália). Nos Jogos de Paris, o conjunto brasileiro ficou na quarta posição na final dos cinco arcos, resultado histórico da modalidade no país.

Já no individual, as representantes brasileiras serão Geovanna Santos e Bárbara Domingos, finalista nos Jogos de Paris 2024 e a primeira campeã do país no individual geral nos Jogos Pan-americanos de Lima (Peru), há dois anos.

O público também poderá conferir de perto a performance de expoentes mundiais da ginástica rítmica, como a alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica individual em Paris, que empilhou cinco ouros no último Mundial (2023). Outra referência é a italiana Sofia Raffaeli, pentacampeã mundial em 2022, e a ucraniana Taisiia Onofriichuk, de apenas 17 anos, campeã europeia este ano no individual geral.

O Mundial no Rio de Janeiro terá cinco competições individuais (geral e em cada aparelho: arco, bola, maças e fita) e três do conjunto (geral, uma série com um dos quatro aparelhos e uma série mista). Na quarta (20 e quinta-feira (21) ocorrerão as classificatórias da disputa individual; já a de conjuntos está programada para sábado (23) e domingo (24).

[Post Instagram]

Programação

Quarta-feira (20)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

Quinta (21)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica

Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta (22)
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado (23)
14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around– 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto

All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo (24)
11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco
11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola
12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas
14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças
14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita
15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Grand Prix de judô paralímpico da IBSA com título geral

Seleção conquistou dez medalhas no segundo dia de competições
Esportes Há 11 horas

TV Brasil: Copa América Feminina chegou a 1,17 milhão de casas

Audiência foi superior à média em todos os dias de jogos
Esportes Há 14 horas

Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam quarto jogo da final

TV Brasil transmite partida às 20h45 desta terça-feira
Esportes Há 24 horas

Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas

Lúcia Araújo conquista ouro na categoria J2 até 60 quilos
Esportes Há 1 dia

Brasil fecha Copa do Mundo de bocha paralímpica com cinco medalhas

Maciel Santos, Andreza Oliveira e Evelyn Santos conquistaram ouros

Tenente Portela, RS
13°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
13° Sensação
4.34 km/h Vento
94% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural
Senado Federal Há 17 minutos

Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP
Senado Federal Há 17 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel
Senado Federal Há 17 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac
Senado Federal Há 17 minutos

Indicado para diretoria da Anatel é confirmado no Plenário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +1,01%
Euro
R$ 6,40 +0,87%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 656,379,10 -3,40%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias