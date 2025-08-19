Terça, 19 de Agosto de 2025
Brasil fecha Grand Prix de judô paralímpico da IBSA com título geral

Seleção conquistou dez medalhas no segundo dia de competições

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 19h06

O Brasil conquistou o título geral do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) ao garantir dez medalhas (oito ouros e duas pratas) nesta terça-feira (19), o segundo dia do evento esportivo.

Desta forma, a seleção brasileira chegou ao total de 12 conquistas, considerando as duas medalhas obtidas na última segunda: o ouro da paulista Lúcia Araújo na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão) e o bronze da fluminense Maria Núbea Lins na mesma disputa.

Nesta terça o Brasil alcançou o ouro com Alana Maldonado (até 70 quilos J2), Arthur Cavalcante (até 95 quilos J1), Brenda Freitas (até 70 quilos J1), Felipe Amorim (acima de 95 quilos J2), Larissa Silva (até 60 quilos J1), Millena Freitas (acima de 70 quilos J1), Rebeca Silva (acima de 70 quilos J2) e Wilians Araújo (acima de 95 quilos J1).

Já as pratas foram conquistadas por Marcelo Casanova (até 95 quilos J2) e Meg Emmerich (acima de 70 quilos J2).

Grand Prix

Todas as etapas do Grand Prix da IBSA valem pontos para o ranking mundial, principal critério de seleção para os Jogos Paralímpicos de 2028, que serão disputados em Los Angeles (Estados Unidos).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
