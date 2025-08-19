Terça, 19 de Agosto de 2025
Leite defende preservação ambiental como pauta de união da sociedade em conferência do Cosud sobre Mata Atlântica

“A preservação do meio ambiente é um tema que deve unir campo e cidade, jovens e idosos, todos os espectros políticos. Independentemente de votar e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 14h46
Governadores definiram diretrizes da Carta de Curitiba, que reúne demandas para proteção da Mata Atlântica -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“A preservação do meio ambiente é um tema que deve unir campo e cidade, jovens e idosos, todos os espectros políticos. Independentemente de votar em um ou outro, todos sentimos os efeitos dos eventos climáticos. Não existe um ar que é respirado por um campo político e outro ar que é respirado pelo campo opositor. Não existe uma água que beba alguém que votou em um e outra água que beba quem votou no adversário. O meio ambiente é de todos nós e precisa ser um fator de união”.

A declaração do governador Eduardo Leite marcou sua participação, na terça-feira (19/8), na Conferência da Mata Atlântica Paraná 2025, que integrou a programação do 13º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Curitiba.

Carta de Curitiba

Durante o evento, os governadores definiram as diretrizes da Carta de Curitiba, documento que reúne as principais demandas comuns para a proteção do bioma Mata Atlântica e que deverá ser apresentado oficialmente ao final da conferência. O texto vai projetará a pauta no debate internacional sobre preservação ambiental, tendo como marco a COP30, em novembro, em Belém (PA).

Leite ressaltou que a Conferência da Mata Atlântica cumpre papel fundamental de projeção internacional da agenda: “Essa conferência não concorre, mas contribui para a COP que será realizada em Belém. Terá, naturalmente, um olhar voltado para a Amazônia, mas também vai levar a colaboração relacionada ao bioma que nos une, a Mata Atlântica”.

Iniciativas gaúchas de preservação e desenvolvimento

O governador também apontou exemplos de iniciativas do Rio Grande do Sul que conciliam preservação e desenvolvimento, como os três geoparques reconhecidos pela Unesco, as trilhas de longo curso, a cadeia produtiva solidária de frutas nativas e a pesquisa financiada pelo Estado para mensurar as emissões líquidas de gases de efeito estufa na agropecuária.

“O Rio Grande do Sul foi pioneiro na agricultura de baixo carbono e hoje investe em novas soluções para que sustentabilidade e desenvolvimento caminhem juntos”, destacou.

Estratégias de resiliência

Leite também lembrou que o Rio Grande do Sul tem sido um dos estados brasileiros mais afetados por eventos climáticos extremos, entre enchentes e estiagens severas. Ele ressaltou que esse cenário reforça a importância de estratégias de adaptação e resiliência, como o Plano Rio Grande, que organiza a reconstrução do Estado após as tragédias de 2024 e estrutura políticas de longo prazo para enfrentar os efeitos da crise climática. “Mais do que recuperar perdas, o Plano Rio Grande busca preparar o Rio Grande do Sul para os desafios do futuro, aliando reconstrução, sustentabilidade e desenvolvimento”, afirmou.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Nova presidência do Cosud

O encontro marcou ainda a passagem da presidência rotativa do Cosud, que foi transferida ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele assume a liderança do consórcio no lugar do governador do Paraná, Ratinho Júnior, anfitrião da conferência.

Além da Carta de Curitiba e da posse da nova presidência, o evento contou com o lançamento da plataforma Banco Verde, iniciativa do Paraná para conectar projetos ambientais a investidores, e com a homenagem à cientista Mariângela Hungria, reconhecida internacionalmente por suas pesquisas em microbiologia do solo e agricultura sustentável, que recebeu a Ordem do Pinheiro.

Participaram da conferência e da reunião do Cosud os governadores, vice-governadores e demais autoridades dos estados membros. Pelo Rio Grande do Sul, acompanharam o governador Eduardo Leite a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans; e o chefe de Gabinete do Governador, Cel Euclides Neto.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

