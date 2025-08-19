Terça, 19 de Agosto de 2025
Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam quarto jogo da final

TV Brasil transmite partida às 20h45 desta terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 07h37

A TV Brasil exibe, ao vivo, nesta terça-feira (19), às 20h45, o quarto embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF).

As equipes se enfrentam novamente no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo, na disputa pelo troféu do campeonato.

Revertendo o cenário das duas últimas partidas, o Sampaio Basquete saiu vitorioso no terceiro confronto da série melhor de cinco, por 70 a 62.

Nessa fase, o time que conquistar três vitórias sobre o adversário será o campeão da 15ª edição da LBF.

Em caso de nova vitória do Sampaio Basquete, empatando a série em 2 a 2, o quinto e último jogo será disputado no próximo domingo (24), às 18h45, com transmissão garantida pela TV Brasil .

Ambas as equipes trilharam uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54.

Já a equipe maranhense garantiu vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025.

Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Sobre a competição

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa ocorreu com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs .

Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

