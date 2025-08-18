Segunda, 18 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas

Lúcia Araújo conquista ouro na categoria J2 até 60 quilos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/08/2025 às 21h39

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (18), a participação no primeiro dia do Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, em inglês) disputado em Gizé (Egito) com a conquista de duas medalhas (um ouro e um bronze).

O destaque foi o ouro alcançado pela paulista Lúcia Araújo, de 44 anos, na categoria até 60 quilos para atletas J2 (baixa visão). A conquista foi sacramentada com a vitória na final sobre a alemã Isabell Thal.

“Finalmente acabou o jejum de medalha. Conquistei o lugar mais alto do pódio, estou muito feliz e quero agradecer a todos pela torcida”, declarou Lúcia, que ainda não havia conquistado nenhuma medalha em 2025.

A segunda medalha do Brasil no primeiro dia de competição também veio na categoria até 60 quilos para atletas J2, mas foi um bronze com a fluminense Maria Núbea Lins, de 35 anos de idade. “Muito feliz em estar representando nosso país e poder ajudar com essa medalha. Agora é seguir ajustando os detalhes, evoluindo sempre”, concluiu.

